Veterinär för långtidsvikariat till Jämtland

Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Med kunden i centrum är det viktigt för oss att våra medarbetare är kompetenta och engagerade. Vår breda verksamhet ger dig tillgång till kunniga kollegor, ett omväxlande och intressant arbete, modern utrustning och en kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Jämtland är det naturliga valet för dig som vill kombinera ett rikt och aktivt friluftsliv med ett utvecklande yrkesliv. Här finns utbildningarna, jobben och livskvalitet ingår!
Praktiken är blandad med smådjur, hästar och lantbrukets djur. Mottagningen har lokaler i Brunflo som ligger ca 20 km söder om Östersund. Vi är en välutrustad mottagning med röntgen, ultraljud och operationsavdelning (tand- och mjukdelskirurgi). På hästkliniken på Östersundstravet arbetar vi tre dagar i veckan, där vi har röntgen, ultraljud, endoskop och tandutrustning. Under sommarmånaderna har vi ansvar för ett större stuteri. På Distriktsveterinärerna Jämtland arbetar idag tio till tolv veterinärer och sex legitimerade djursjukskötare/djurvårdare. På beredskapstid är vi två veterinärer som delar på arbetet.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som vill jobba i en blandad praktik med alla djurslag.
Du som söker har veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation eller särskilt tillstånd. B-körkort är ett krav för tjänsten. Erfarenhet och vana av en varierad praktik med produktionsdjur, häst och smådjur är meriterande. I vackra Jämtland är det långt mellan gårdarna, så att tycka om bilåkning är en förutsättning. Vi tror på framtiden och vet att det är vårt eget arbete som formar mottagningen. Vi fäster stor vikt vid personliga förmågor. Du som söker ska ha god samarbetsförmåga och lojalitet mot kollegor och arbetsgivare. Vi ser att du är noggrann och strukturerad. Vidare är du serviceinriktad, har ett gott omdöme och kan arbeta självständigt. Du ska inte vara rädd för att fråga om hjälp, eller att hjälpa andra.
Välkommen att söka tjänsten redan idag! Rekrytering sker löpande.
Tjänsten är ett vikariat på ca. 1 år.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
