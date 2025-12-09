Veterinär
2025-12-09
Tillsvidareanställning | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2026-01-06
Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:880846/
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Vår vision är "Friska djur - trygga människor".
I SVA:s arbete som central- och referenslaboratorium för veterinärmedicinsk diagnostik utgör avdelningen för patologi och viltsjukdomar (POV) en viktig länk. Djur och djurorgan skickas till oss från hela landet för patologisk diagnostik. Vid avdelningen finns drygt 40 personer varav ca 20 veterinärer. Inom avdelningen finns Diagnostiksektionen som utför uppdragsdiagnostik inom patologi för produktionsdjur och sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Patologiverksamheten är viktig för att kunna följa sjukdomsläget i Sverige. Diagnostiksektionen har nu ett behov av att rekrytera en veterinärpatolog.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
På diagnostiksektionen arbetar du med diagnostiska obduktioner, inklusive forensikuppdrag, samt histopatologisk undersökning av prover från obduktionsfall och insända biopsier. Efter tolkning av resultaten görs skriftliga utlåtanden till djurägare och veterinärer. Kontakter med kliniskt verksamma veterinärer och besiktningsveterinärer är en viktig del av arbetet. Patologiarbetet bidrar också till SVA:s uppdrag att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesticerade djur inom landet. Vidare är SVA godkänd som utbildningsplats för veterinärer som ämnar ta europeisk specialistexamen i patologi (Diplomate ECVP). Som anställd på SVA kan vid behov arbete med andra uppgifter eller arbete på andra avdelningar också förekomma.Kvalifikationer
Diagnostiksektionen söker i första hand dig som är veterinär med erfarenhet av att arbeta med veterinär patologi, och som självständigt kan utföra histopatologiska undersökningar och obduktioner. I andra hand söker vi dig som är veterinär med stort intresse för patologi. Erfarenhet av arbete med patologi är meriterande, men stor vikt kommer också att fästas vid visat intresse för sjukdomsdiagnostik och engagemang för patologiverksamhet.
Det är av betydelse för tjänsten att du kan jobba självständigt med tilldelade arbetsuppgifter men också att du har god samarbetsförmåga för att kunna fungera väl i vår arbetsgrupp. Flexibilitet är en viktig egenskap, då det dagliga arbetet behöver anpassas efter verksamheten och man kan behöva "rycka in" inom sektionen där dagens arbete så kräver.
Du behöver ha god kunskap i svenska och engelska för att kunna kommunicera yrkesmässigt både i tal och skrift, samt ha god datorvana. Arbetet som patolog och ämnesexpert kräver både ett gott praktiskt handlag och att kunna tillämpa teoretisk och akademisk kompetens. Du ska vilja utvecklas fortlöpande, hålla dig uppdaterad yrkesmässigt, och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du ska ha god tolerans för hög arbetsbelastning.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete med patologi
- God förmåga att kommunicera i svenska och engelska i tal och skrift
- Europeisk eller amerikansk specialistexamen i patologi (Diplomate ECVP eller ACVP)
- Erfarenhet av att ha arbetat kliniskt med sällskapsdjur eller lantbrukets djur
- Kunskap om journalsystemet SVALA
Villkor
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
