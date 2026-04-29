Verktygsutvecklare DevOps
Bolagsverket, It-avdelningen / Datajobb / Sundsvall
2026-04-29
Syftet med Bolagsverkets verksamhet är att ge förutsättningar för ett stabilt och väl fungerande näringsliv. Genom att registrera och tillhandahålla aktuell och korrekt företagsinformation bidrar vi med ökad transparens och trygghet för samhällets aktörer. Vi verkar för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag, och bidrar i samverkan med andra till att företag inte används som brottsverktyg.
Hos oss arbetar omkring 700 medarbetare med bas i Sundsvall. Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang i ditt uppdrag och får vardagen att fungera. En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktigt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Arbetsuppgifter
Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog. Som verktygsutvecklare DevOps kommer du därför vara en del av ett självstyrande team med stort eget ansvar och utrymme för att vara med och påverka tekniker, verktyg och arbetssätt. Du kommer vara delaktig i hela kedjan från innovation, utveckling, införande och livscykelhantering.
Teamet ansvarar för utveckling av vår Continuous Integration/Continuous Deployment-pipeline/toolchain och arbetar dagligen med:
* dialog och nära samarbete med agila systemutvecklingsteam om deras verktygsbehov
* ständiga förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet i systemutveckling och produktion
* att hela tiden utveckla nya sätt för att automatisera, effektivisera och säkra kvaliteten
* kvalitetssäkra, livscykelhantering och tillgängliggöra toolchain
* att stötta övriga utvecklingsteam i deras användning av verktyg och toochain.
Vår toolchain omfattar bland annat GitLab, Jira, Confluence, Mattermost, Kubernetes, Harbor, Nexus, Maven, och Grafana.
Hos oss får du arbeta med modern teknik tillsammans med sammansvetsade och kompetenta kollegor som delar sin kunskap och vågar testa nytt. Eftersom vi jobbar teambaserat blir du inte ensam i arbetsuppgifterna utan kan växa inom din yrkesroll och din kompetens med stöd av teamet.Kvalifikationer
För att du ska lyckas och trivas i rollen som verktygsutvecklare DevOps är det viktigt att du har ett teknikintresse och gärna en utvecklarbakgrund. Vidare gillar du problemlösning som driver dig att vilja sätta dig in i och förstå ny teknik. Som person är du resultatorienterad, trygg, nytänkande och inte rädd för att utmana befintliga lösningar eller angreppssätt. Din goda samarbetsförmåga visar sig genom att du lyssnar, kommunicerar och gärna delar med dig av din kunskap för att stärka teamets gemensamma förmåga.
I den här rollen behöver du ha:
* en eftergymnasial utbildning med relevant inriktning alternativt flerårig erfarenhet inom området som bedöms som likvärdig
* erfarenhet av arbete i Linux
* vana att genomföra problemlösning med programmeringsspråk och/eller automatisera arbetsuppgifter med scriptspråk
* erfarenhet av verktygsteknik inom området DevOps toolchain/Continuous Integration/Continuous Deployment (exempelvis med verktyg såsom GitLab, Docker och Kubernetes eller motsvarande)
* förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet inom området platform engineering samt agila arbetssätt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du rätt person för oss. Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Bifoga endast CV.
Placeringsort är Sundsvall. Vi erbjuder möjlighet att till viss del arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, samhällsnytta och utveckling står i centrum. Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 2341/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
https://bolagsverket.se/jobbahosbolagsverket.5046.html
851 81 SUNDSVALL
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Jonas Öhrnell jonas.ohrnell@bolagsverket.se 076-125 67 79
