Verktygsspecialist - Atlassian
Eccera Professionals AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-12-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Örebro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där struktur, samarbete och teknisk utveckling står i fokus? Nu söker vi en verktygsspecialist inom Atlassians svit till ett uppdrag hos en större offentlig verksamhet i Norrköping.
Här får du en central roll i att vidareutveckla hur Jira, Confluence och Bitbucket används i en organisation med egen systemutveckling och höga krav på stabilitet, säkerhet och långsiktighet. Uppdraget passar dig som vill kombinera tekniskt ansvar med rådgivning, förbättringsarbete och kunskapsdelning.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Som verktygsspecialist inom Atlassian arbetar du med att utveckla, strukturera och förvalta organisationens användning av Jira, Confluence och Bitbucket. Fokus ligger på att skapa tydliga strukturer för projekt, information och arbetssätt samt att bidra till en fungerande förvaltningsorganisation för verktygen.
Du samarbetar tätt med både IT och verksamhet och fungerar som expertstöd, rådgivare och utbildare. En viktig del av rollen är att säkerställa att verktygen används på ett enhetligt, effektivt och hållbart sätt över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vidareutveckling och strukturering av Jira, Confluence och Bitbucket
Implementation av förbättringar och anpassningar utifrån verksamhetens behov
Drift och underhåll av befintliga Atlassian-installationer
Stöd i etablering och vidareutveckling av förvaltningsstruktur
Utbildning och coachning av administratörer och super users
Rådgivning kring arbetssätt, struktur och best practice
Uppdraget är placerat i Norrköping med möjlighet till distansarbete upp till 49 procent efter överenskommelse. Publiceringsdatum2025-12-18Profil
Du är en trygg och självgående specialist som trivs i en rådgivande roll och tycker om att skapa struktur i komplexa miljöer. Du har lätt för att samarbeta, delar gärna med dig av din kunskap och har god förståelse för hur verktyg, processer och verksamhetsbehov hänger ihop.
Du tar ansvar för ditt område och fungerar gärna som stöd och förebild för andra.
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet av införande, utveckling och förvaltning av Jira, Confluence och Bitbucket
Erfarenhet från organisationer med egen systemutveckling, drift och support
Erfarenhet av arbete enligt agila utvecklingsmetoder
Förmåga att arbeta självständigt och driva förbättringsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Atlassians verktyg i produkt- eller produktstyrda organisationer
Erfarenhet från större offentlig organisation eller myndighet
Erfarenhet av att utbilda administratörer eller super users
Övrigt
Uppdraget omfattas av säkerhetsskydd, vilket innebär att säkerhetsprövning genomförs innan start.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Era Zylfijaj era.zylfijaj@eccera.com Jobbnummer
9653852