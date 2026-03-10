Verktygsmakare till Preformance i Öggestorp
Preformance tar prototyp- och lågvolymstillverkning av formsprutade plastdetaljer till en helt ny nivå. Under flera decennier har vi i olika roller och på olika arbetsplatser framgångsrikt arbetat fram strukturer för att integrera alla verksamma processer i ett flöde. Nu har vi systematisk koll på varje moment från order till leverans. Detta skapar ordning, reda och effektivitet för att leverera rätt kvalitet i rätt tid. När vi startar Preformance skapar vi en ny nivå av - kundnytta i världsklass. Vi har följande certifikat ISO9001, ISO14001. Vi är ca 35 anställda i Öggestorp och kommer omsätta ca 55 miljoner under 2025.
Preformance tjänster blir alltmer efterfrågade och fler kunder har behov av den kompetens och bredd man besitter inom produktionsmetoder och material. För att möta marknadens behov men också för att ersätta en kollega som nu går i pension så rekryteras en klurig och stabil verktygsmakare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Underhåll och montage av verktyg av aluminium för formsprutning
Provtryckning, kvalitetskontroll samt finjustering av färdigt verktyg
Tät kontakt och samarbete med projektledare och övriga medarbetare
Att delta och ta initiativ i förbättringsarbeten på avdelningen
Du som söker tjänsten har erfarenhet från tekniskt arbete där du med fördel mekat, byggt och underhållit tekniska komponenter, maskiner eller liknande. Du har med fördel arbetat med en variation av maskiner och räds inte vare sig maskinkörning eller bänkarbete. Du är noggrann, är lösningsorienterad och ställer höga krav på dig själv och din omgivning. Du är nyfiken, har ett stort tekniskt intresse, är praktisk och jobbar lika bra och väl självständigt som i grupp. Du trivs i en varierad roll med många uppgifter i gång parallellt och där planering och prioritering kan ändras på kort varsel. För att trivas och passa in på Preformance så är du en prestigelös lagspelare som gillar när det är högt till tak och tempofyllda dagar.
Preformance erbjuder en spännande tjänst på ett snabbfotat och växande bolag vars produktion och processer ligger i absoluta framkant i sin bransch. Du blir en del av ett kompetent team där lagarbete och sammanhållning är viktiga byggstenar. Läs mer om Preformance och dess värdegrunder på www.prefomance.se.
Placeringsort är på Preformance anläggning i Öggestorp och arbetstiden är förlagd på dagtid.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
