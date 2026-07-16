Verktygsmakare
Sura Magnets Aktiebolag / Verktygsmakarjobb / Söderköping Visa alla verktygsmakarjobb i Söderköping
2026-07-16
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Verktygsmakare till Sura Magnets
Vill du arbeta med avancerade formverktyg, hög precision och tekniskt utmanande material i ett mindre bolag med snabba beslutsvägar? Då kan rollen som verktygsmakare hos Sura Magnets vara rätt för dig.
Om Sura Magnets
Sura Magnets är Skandinaviens ledande tillverkare och leverantör av formsprutade magneter för bland annat sensorapplikationer inom fordonsindustrin. Vi verkar på en internationell marknad och levererar till cirka 44 länder.
Hos oss arbetar vi med avancerad tillverkning, höga kvalitetskrav och produkter där både materialkunskap, precision och processteknik är avgörande. Vi är ett mindre bolag där du får möjlighet att ta ansvar, påverka och bidra nära både produktion, teknik och kvalitet.
Vi värdesätter noggrannhet, kreativitet, eget ansvar och lagarbete.
Om rollen
Vi söker en verktygsmakare som trivs med precision, kvalitet och tekniska utmaningar. Rollen passar dig som har erfarenhet av verktygstillverkning, underhåll och reparation av formverktyg, och som vill arbeta i en miljö där verktygen är centrala för vår produktion.
Vi arbetar med formverktyg för formsprutning, ofta med flera kaviteter och snäva toleranser. Produktionen består till stor del av högvolymstillverkning i kundägda verktyg, vilket ställer höga krav på driftsäkerhet, noggrannhet och dokumentation.
Vår verktygsavdelning har en avancerad maskinpark med bland annat fleroperationsfräsar, trådgnist och sänkgnist, samt manuella maskiner som fräsar, svarvar och slipmaskiner. Vi använder CAD, bland annat SolidWorks, samt CAM i vårt arbete.
Eftersom vi verkar inom magnetism arbetar vi med flera avancerade material, både icke-metalliska material och specifikt magnetiska eller omagnetiska metalliska material. Vi arbetar även med hårdmetall.
Vi är dessutom på väg mot ett mer digitaliserat arbetssätt där dokumentation, underhåll och uppföljning sker i MaintMaster. Erfarenhet av MaintMaster eller liknande underhållssystem är därför meriterande.
Provanställning kan komma att användas för denna roll.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som verktygsmakare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Tillverkning, reparation och underhåll av formverktyg för formsprutning
Framtagning av reservdelar och verktygsdetaljer
Programmering, inställning och körning av CNC-maskiner
Arbete i fleroperationsfräsar, trådgnist och sänkgnist
Manuellt verkstadsarbete såsom svarvning, fräsning, slipning och passning
Justering och optimering av verktyg för att säkerställa stabil produktion
Ritningsläsning och arbete utifrån tekniska underlag
Samarbete med produktion, processteknik och kvalitet vid problemlösning och förbättringsarbete
Dokumentation av utfört arbete i våra system, bland annat MaintMasterKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av verktygstillverkning, finmekanik eller liknande arbete inom tillverkande industri.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av formverktyg för formsprutning
Kunskap inom fräsning, svarvning, slipning och gnistbearbetning
Erfarenhet av CNC-maskiner
Kunskap inom CAD/CAM
God förmåga att läsa och förstå ritningar
Förståelse för snäva toleranser och höga kvalitetskrav
Teknisk nyfikenhet och intresse för problemlösning
Noggrannhet och känsla för detaljer
Erfarenhet av SolidWorks, CAM-programmering, MaintMaster eller arbete med avancerade material är meriterande.
Relevant utbildning inom verkstadsteknik, maskinteknik, verktygstillverkning eller motsvarande är positivt, men vi lägger stor vikt vid erfarenhet, rätt inställning och viljan att utvecklas.
Vem är du?
Du är en person som tar ansvar, gillar ordning och reda och trivs med att lösa tekniska problem. Du har förståelse för att verktygens funktion är avgörande för en stabil produktion och du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Hos oss får du en viktig roll i ett mindre bolag där det är nära mellan beslut och handling. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och bredda sin kompetens.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett teknikintensivt företag med internationella kunder
En arbetsplats med engagerade kollegor och korta beslutsvägar
Möjlighet att arbeta med avancerade verktyg, maskiner och material
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Generöst friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vår fabrik är semesterstängd från den 13 juli till och med den 3 augusti, vilket innebär att återkoppling och kommunikation kan ta längre tid än vanligt under denna period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8077488-2104429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sura Magnets Aktiebolag
(org.nr 556309-8796), https://suramagnets.teamtailor.com
Ringvägen 40C (visa karta
)
614 31 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Sura Magnets AB Jobbnummer
10004798