Verktygsmakare.
2026-01-22
Verktygsmakare till tillverkande metallindustri - proaktiv annons.
Vi söker nu verktygsmakare till våra kundföretag inom tillverkande metallindustri för kommande behov. Är du en noggrann och tekniskt kunnig person som trivs med ett varierande arbete där kvalitet och problemlösning står i fokus? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som verktygsmakare arbetar du med tillverkning, underhåll och reparation av verktyg, formar och fixturer som används i produktionen. Du felsöker och åtgärdar problem för att säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet, samt medverkar vid förbättringar av verktyg och processer. Arbetet sker i nära samarbete med produktion, underhåll och andra funktioner i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som verktygsmakare eller motsvarande erfarenhet inom yrket. Du har god ritningsläsningsförmåga och vana av att arbeta med manuella och/eller CNC-styrda maskiner. Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för teknik och kvalitet. Du trivs med både självständigt arbete och samarbete i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Erfarenhet från tillverkande metallindustri är meriterande.
Vi erbjuder:
Du erbjuds möjlighet att bli aktuell för framtida uppdrag hos etablerade och attraktiva arbetsgivare inom metallindustrin. Du får chansen att arbeta i tekniskt avancerade miljöer med varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling. Anställning sker enligt gällande kollektivavtal och med trygga villkor.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Mikael Fernqvist på mikael.fernqvist@eterni.se
eller 0726-445115 och Mattias Ekman på mattias.ekman@eterni.se
eller 0701-975865.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38 VETLANDA Arbetsplats
Eterni Sweden AB/ Vetlanda Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9698014