Verktygs CNC-tekniker till Thule
Thule Sweden AB, Hillerstorp / Verktygsmakarjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmakarjobb i Gnosjö
2026-06-08
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Vill du arbeta med avancerad bearbetning av plåt, metall och plast i en roll där du får ta ansvar för hela processen – från råämne till färdig komponent? Hos Thule Sweden i Hillerstorp arbetar vi med hela bearbetningskedjan, men som verktygstekniker har du också möjlighet att nischa dig inom de områden som intresserar dig mest – det kan vara fräsning, svarvning, programmering eller produktionsoptimering. Här formar vi din roll efter både din kompetens och dina ambitioner.
Vad vi erbjuder
Hos Thule får du en central roll i en högteknologisk och välorganiserad verktygsavdelning, där
samarbete, precision och utveckling är i fokus. Som verktygstekniker får du möjlighet att utvecklas
brett – eller fokusera på ett mer specialiserat område inom bearbetningen, beroende på vad du tycker är mest intressant. Vår maskinpark är toppmodern och innehåller bland annat 3- och 5-axliga fräsar, styrda svarvar, sänkgnist, trådgnist och planslip – allt för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete.
Du kommer in i ett öppet, prestigelöst och välkomnande team där vi delar kunskap, inspirerar varandra och har ett genuint intresse för både teknik och maskiner. Vi värderar nyfikenhet och initiativförmåga högt, och strävar efter att vara en arbetsplats där du kan växa, både yrkesmässigt och som person. Hos oss på Thule förenas det professionella med det personliga – vi har en stark passion för våra produkter och för det outdoorliv vi stödjer, och vi tycker om att ha roligt tillsammans. Du blir en del av en kultur där engagemang, samarbete och arbetsglädje är lika självklart som teknisk excellens.
Om rollen
I din roll arbetar du med moderna CNC-styrda maskiner där du tillverkar verktygsdetaljer enligt ritningar och angivna toleranser. Du programmerar, ställer in och kör maskinerna samt säkerställer att detaljerna håller rätt kvalitet genom hela bearbetningsprocessen.
Arbetet sker i en strukturerad verktygsmiljö där fokus ligger på precision, tekniskt kunnande och ett effektivt arbetsflöde. En viktig del av rollen är att säkerställa att maskinerna utnyttjas på bästa sätt och att arbetet planeras så att bearbetningen kan fortsätta även under obemannad tid.
Du programmerar främst för din egen maskin, men kan även ta fram program som används av andra maskiner i arbetsflödet. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra arbetssätt och öka graden av automation i vår bearbetning, där du som verktygstekniker har stora möjligheter att bidra med idéer och påverka hur vi utvecklar verksamheten framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk eller industriell utbildning, eller som har skaffat dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet eller ett stort tekniskt intresse. Du har ett genuint intresse för bearbetning och verktygstillverkning och tycker om att arbeta praktiskt med teknik och maskiner.
Du har gärna erfarenhet av fräsning, svarvning eller arbete med CNC-maskiner. Erfarenhet inom området är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är att du är nyfiken, vill utvecklas och har viljan att lära dig.
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för ditt arbete och har ett starkt kvalitetsfokus, samtidigt som du trivs i nära samarbete med kollegor.
Vi är ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och delar med oss av kunskap. För oss är det viktigt att behålla den öppna och positiva lagandan, därför söker vi dig som både bidrar till gruppen och uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Hos oss finns möjligheten att både bredda din kompetens och fördjupa dig inom de områden som intresserar dig mest.
Varför Thule?
Thule är ett globalt företag med stark lokal förankring. Här får du arbeta med produkter och processer i världsklass, samtidigt som du är del av en arbetsmiljö som värderar struktur, säkerhet och kontinuerlig utveckling. Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs, och därför ger vi dig både frihet och stöd att utvecklas inom den del av bearbetningskedjan du tycker är mest spännande. Vare sig du siktar på att bli specialist, förbättringsledare eller ta nästa steg i karriären – Thule är platsen att växa på. Vi tror på starkt lagarbete, både inom den enskilda arbetsgruppen men också genom hela företaget. Vi strävar efter att vara en öppen och nyfiken organisation, där vi delar vår kunskap och där vi inspirerar varandra. Inom Thule Group hittar du människor som har en passion för de produkter vi gör och för det outdoor företag vi är. Vi delar samma värderingar och vi gillar att ha kul. Alla våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla denna anda och bidra till den på bästa sätt. Urval sker efter sista ansökningsdag, välkommen in med din ansökan!
Thule är ett globalt sport- och fritidsföretag. Vi erbjuder produkter av hög kvalitet, med smarta funktioner och hållbar design som gör det lätt för människor världen över att leva ett aktivt liv. Under mottot Bring your Life och med ett fokus på konsumentdriven innovation och ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter inom produktkategorierna Sport & Cargo Carriers (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil), Active with Kids & Dogs (t.ex. bilbarnstolar, barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar och hundtransport), RV Products (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Bags & Mounts (t.ex. ryggsäckar, resväskor och robusta mobilfästen).
Thule Group har cirka 3 000 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 138 marknader och försäljningen under 2025 uppgick till 10,4 miljarder kronor.www.thulegroup.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thule Sweden AB
(org.nr 556076-3970), https://www.thulegroup.com/en/open-positions
Box 69 (visa karta
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335 04 HILLERSTORP Arbetsplats
Thule Sweden AB, Hillerstorp Jobbnummer
9953352