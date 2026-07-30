Strategisk handläggare för Bilaterala frågor
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Vill du bidra till Sveriges säkerhet i en digitaliserad värld?
Försvarsmakten (FM) spelar en avgörande roll i att utveckla och stärka Sveriges cyberförsvar. Som en del av totalförsvaret arbetar vi varje dag för att skydda våra system mot avancerade hot från främmande aktörer.
Vi söker nu en strategisk handläggare för bilaterala frågor som vill bidra till vår verksamhet på Cyberförsvarsledningen (CFL) och har intresse av utvecklas inom central myndighetsförvaltning och cyberförsvar.
Hos oss får du möjlighet att kombinera ett kvalificerat arbete med ett meningsfullt uppdrag – att bidra till att värna vårt öppna samhälle. Vi finns i moderna lokaler på Östermalm i Stockholm. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Om rollen
Försvarsmakten fortsätter att utveckla cyberförsvaret och söker dig som vill vara en del i att forma Sveriges roll inom EU, Nato och i bilaterala samverkansform. Utvecklingen är en del av det övergripande arbetet med att stärka totalförsvaret och Försvarsmaktens operativa förmåga, enskilt och inom alliansen.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet här: https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/organisation/stridskrafter/cyberforsvar/om-cyberforsvar/
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Beredning av en variation av frågor på militärstrategisk nivå inom cyberförsvarsområdet och med särskilt fokus på bilaterala samarbeten
Självständigt driva tilldelade uppgifter enskilt samt tillsammans med andra
Hantering av både myndighetsinterna och externa remisser
Tyngdpunkten ligger i samverkan och samarbete med andra delar av Försvarsmakten och externa organisationer samt planering, inriktning och uppföljning av cyberförsvarets verksamhet ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Vi söker dig som uppfyller något av följande två alternativa krav:
Antingen har:
en akademisk examen med statsvetenskaplig, juridisk eller säkerhetspolitisk profil samt
minst tre års arbetslivserfarenhet där du inom offentlig förvaltning eller näringslivet haft arbetsuppgifter relaterat till myndighetsförvaltning och remisshantering på nationell eller internationell nivå
eller har:
en akademisk examen inom datateknik eller annan inriktning inom det datortekniska eller datavetenskapliga området samt
minst tre års arbetslivserfarenhet inom it-området.
För båda alternativen ovan ställs också krav på god förmåga att kunna analysera, sammanställa och presentera material både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av samverkan och remisshantering på nationell eller internationell nivå
utbildning och erfarenhet som projektledare
erfarenhet av att leda eller inrikta informations- och cybersäkerhetsrelaterad verksamhet
aktuell och relevant tidigare arbetslivserfarenhet inom Försvarsmakten eller annan myndighet eller organisation inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor
aktuell och relevant tidigare arbetslivserfarenhet av FM:s eller NATO:s militära planeringsprocesser gärna på militärstrategisk eller operativ nivå
Vem är du?
För oss är det viktigt att du har hög inlärningskapacitet och självständigt kan leverera underlag med god kvalitet inom angivna tidsförhållanden. Du trivs med ett högt tempo samt har en god samarbetsförmåga.
Vi ser att du är en trygg och stabil person med hög integritet och förmåga att ta initiativ och hitta lösningar.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Resor förekommer, både inom och utanför Sverige
Tillträde enligt överenskommelse
Frågor om tjänsten och Fackliga representanter nås via: cyberintresse@mil.se
Övriga krav:
Du bör inte berätta att du har sökt tjänst hos Cyberförsvarsledningen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att vissa tjänster vid förbandet omfattas av sekretess. För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattningen samt svarar på dessa två urvalsfrågor:
Beskriv en situation där du behövde sätta dig in i ett nytt eller komplext område. Hur gick du tillväga för att tillägna dig den kunskap som krävdes och hur säkerställde du att du självständigt kunde leverera ett underlag av god kvalitet?
Ge ett exempel på en situation där du ställdes inför ett problem eller en oväntad utmaning som riskerade att påverka kvalitet eller tidsplan. Beskriv hur du analyserade situationen, vilka åtgärder du vidtog för att hitta en lösning och hur du säkerställde att leveransen höll god kvalitet trots förutsättningarna.
Mejla din ansökan enligt ovan till: cyberintresse@mil.se
OBS! Kom ihåg att ange referens i din ansökan: [8394]
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016124