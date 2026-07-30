Kategoriledare Konsulter, HR och administration
Mälarenergi AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-07-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälarenergi AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Köping
, Kungsör
eller i hela Sverige
Söker du ett uppdrag där dina beslut påverkar hur morgondagens samhällskritiska tjänster säkras och utvecklas? Som kategoriledare för konsulter, HR och administration får du mandat att leda affärerna som säkerställer att vi har rätt kompetens, stöd och förutsättningar för att driva Mälarenergis utveckling framåt – från strategi till avtal och uppföljning.
Vi har bestämt oss. Vi på Mälarenergi ska nå nettonoll fossil koldioxid genom att göra det resurseffektiva samhället möjligt. För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in.
Din roll
Inköpsfunktionen på Mälarenergi tar stora kliv framåt. Vi utvecklar våra processer, system och arbetssätt och går mot ett mer datadrivet och kategoristyrt inköp som stärker både affärsnytta och hållbarhet.
Som kategoriledare för konsulter, HR och administration tar du ett helhetsgrepp om en kategori som är avgörande för att vår organisation ska fungera effektivt och växa hållbart. Du driver affären från behovsanalys och marknadsdialog till upphandling, avtal och realiserad effekt. Tillsammans med tvärfunktionella team skapar du skalbara, trygga och affärsmässiga lösningar som ger verksamheten rätt kompetens, rätt stöd och rätt struktur för att nå våra mål.
Du använder data och marknadsinsikter för att fatta välgrundade beslut, bygger starka affärsrelationer och ser till att våra inköp följer LUF och, när det är relevant, LOU. Det innebär att du säkrar affärer som håller över tid och ger direkt nytta – för verksamheten, våra medarbetare och det samhälle vi verkar i.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda tvärfunktionella kategoriteam och tillsammans driva arbetet från behovsanalys till realiserad effekt.
Säkerställa en tydlig kravställning och trygg uppföljning av konsulter, HR‐tjänster och administrativa stödleveranser.
Äga och utveckla kategori‐ och sourcingstrategier baserade på marknadskunskap, riskanalys, hållbarhet och affärsmässighet.
Genomföra upphandlingar inom konsulter, HR‐lösningar och administrativa tjänster med helhetsperspektiv där kvalitet, totalekonomi och långsiktig förmåga väger tungt.
Förhandla och teckna avtal som skapar stabilitet, flexibilitet och långsiktigt värde – och säkerställa att styrning och uppföljning ger faktiska effekter.
Arbeta datadrivet och följa upp kostnader, kvalitet, risker och resultat för att utveckla kategorin och bidra till Mälarenergis resa mot netto noll.
Vi söker dig
Vi söker dig som kan omsätta data, marknadsinsikter och riskbedömningar till genomtänkta, hållbara och värdeskapande vägval. Du har erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och gärna bakgrund från konsultinköp, HR‐tjänster, administrativa tjänster eller närliggande områden där affärsmässighet, relationer och kompetensförsörjning är centrala delar av affären.
Du är van att driva tvärfunktionella processer från behovsanalys och kravställning till strategi, upphandling, avtal och uppföljd effekt. Du har förståelse för offentlig styrning och regelverk och trivs i en miljö där transparens och struktur är viktiga byggstenar.
I förhandlingar är du analytisk och tydlig och har förmågan att skapa lösningar som fungerar både i vardagen och långsiktigt. Genom strukturerad uppföljning av avtal och leveranser driver du kvalitet, effektivitet och hållbarhet – med ett arbetssätt som bygger förtroende och samarbete.
Att arbeta datadrivet faller sig naturligt för dig. Du använder analyser i Excel och BI‐verktyg för att identifiera mönster, risker och möjligheter och för att ge verksamheten väl underbyggda rekommendationer. Du uttrycker dig tydligt och professionellt på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. En akademisk utbildning är meriterande, men gedigen och relevant erfarenhet värderas minst lika högt.
Det här är vi, dina kollegor
Inköpsavdelningen består av elva engagerade medarbetare som tillsammans utgör en strategisk partner till hela verksamheten. Vi är sju kategoriledare, tre taktiska inköpare och en inköpscontroller som tillsammans fungerar som en viktig supportfunktion och driver utvecklingen av inköpsarbetet framåt. Vårt gemensamma uppdrag är att säkerställa att Mälarenergikoncernen följer gällande inköpslagstiftning och arbetar med effektiva, hållbara och affärsmässiga lösningar.
Vi söker nu en kategoriledare för konsulter, HR och administration som med ny energi vill skapa en värld av möjligheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Är du redan anställd hos oss? Ansök via intranätet.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sara.rigner@malarenergi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Sara Rigner rekrytering@malarenergi.se Jobbnummer
10016115