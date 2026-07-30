Tekniker loaklnät
Vattenfall AB / Elektrikerjobb / Arvidsjaur Visa alla elektrikerjobb i Arvidsjaur
2026-07-30
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Arvidsjaur
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följ oss på sociala medier!
LinkedIn – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Tekniker lokalnät som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Distributionselektriker kommer du arbeta i våra stora serviceavtal med underhåll, service samt felavhjälpning av frilednings- och jordkabelnät inom olika spänningsnivåer, 0,4-40kv. Arbetet innefattar både planering, genomförande och uppföljning av arbeten i fält, där felsökning och åtgärder vid störningar är en naturlig del av din vardag.
Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bidra till ett säkert arbete i fält för dig själv och dina kollegor
Ansvara för och leda arbetet i fält
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Ha dialog med kunder och beställare kring uppdragens genomförande
Arbetet sker utomhus i varierande miljöer och väderförhållanden. Resor är en naturlig del av rollen, främst i närområdet men längre resor kan förekomma. Beredskap kan också komma att ingå.
Som Distributionselektriker hos oss är du en viktig del av vår verksamhet i fält. Rollen innebär en hög grad av självständighet, där du tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt. Samtidigt arbetar du nära dina kollegor och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Hos oss är säkerheten alltid högsta prioritet och en självklar utgångspunkt i allt vi gör, den går alltid före tid och lönsamhet. Vi stöttar dig i att arbeta tryggt och säkert i alla situationer.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är engagerad, prestigelös och som trivs med att samarbeta med andra. Du motiveras av att bidra med god service och kvalitet i ditt arbete, både gentemot kollegor och kunder.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Gymnasial utbildning eller högre inom el, elkraft, teknik eller annat relevant område
Erfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt en god el-kännedom (meriterande)
Erfarenhet från entreprenadbranschen (meriterande)
God datorvana (Office-paketet)
B-körkort (krav då resor ingår i tjänsten)
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Arvidsjaur
I Arvidsjaur får du närhet till fjäll, skog och ett lugnare tempo än i storstaden.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Karl-Johan Almegård, karl-johan.almegard@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Terese Johansson, terese1.johansson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Tester kan förekomma i processen.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
933 32 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvidsjaur - Vattenfall Jobbnummer
10016125