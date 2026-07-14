Verkstadstekniker till Kompressorteknik
Skill Kompetenspartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Norrköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Med rötterna i STAL i Norrköping har Kompressorteknik sedan 1999 utvecklats från ett lokalt specialistföretag till en globalt erkänd partner inom service, renovering och optimering av kylkompressorer och roterande maskiner. Trots sin storlek är Kompressorteknik en betydande aktör på den internationella marknaden. Från huvudkontoret i Norrköping levererar företaget avancerad teknisk kompetens till kunder över hela världen – från stora industrikoncerner och processindustrier till kryssningsfartyg, marina applikationer och försvarsrelaterade verksamheter.
Det som särskiljer Kompressorteknik är kombinationen av djup teknisk expertis, lång erfarenhet och ett genuint engagemang för kvalitet. Genom att förlänga livslängden på kritiska maskinsystem, förbättra energieffektiviteten och minska kundernas driftkostnader bidrar företaget till både ökad lönsamhet och en mer hållbar industri.
Med specialistkunskap inom ett brett spektrum av kompressorer, turbomaskiner och varumärken är Kompressorteknik en efterfrågad partner i några av världens mest krävande miljöer. Här möts svenskt ingenjörskunnande och global närvaro i en verksamhet där varje projekt spelar en viktig roll.
Verksamheten bedrivs genom två affärsområden:
• Kompressorteknik Industri – Norrköping, Sverige • Kompressorteknik Marin – Florida, USA
Välkommen till Kompressorteknik – ett lokalt företag med global räckvidd, där tradition, innovation och teknisk spetskompetens driver framtidens hållbara lösningar.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med reparation, bearbetning och renovering av stora roterande maskiner, främst kompressorer och tillhörande komponenter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
manuell svarvning, fräsning och rundslipning
reparation av slitage och skador
bearbetning av större komponenter
tillverkning och anpassning av verktyg och reservdelar
ritningsläsning, mätteknik och kvalitetskontroller
tekniskt stöd till ingenjörer och teknisk avdelning
Arbetet är förlagt till dagtid.
#LI-DNIProfil
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom industrimekanik, verkstad eller maskinbearbetning.
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av svarvning, fräsning och slipning
god skruv- och mekvana
god ritningsförståelse och mycket god mätvana
teknisk förståelse, verktygsvana och matematiskt tänkande
Erfarenhet av kompressorer eller andra roterande maskiner är meriterande. Truckkort, körkort samt erfarenhet av maskinprogrammering är också meriterande kvalifikationer.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och flexibel. Du trivs i en praktisk verkstadsmiljö med fokus på kvalitet, samarbete och problemlösning. Du har ett tekniskt driv, arbetar strukturerat med hög precision och uppskattar variation samt möjligheten att utvecklas inom ditt område.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är placerad i Norrköping med start efter sommaren eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Kompressorteknik med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7652062-2099777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Källvindsgatan 1 (visa karta
)
602 40 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001998