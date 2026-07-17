Verkstadstekniker till Karlskrona
Granngården AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2026-07-17
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Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration – så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv.
Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö och vår distributionscentral finns i Jönköping. Granngården har cirka 950 anställda. Omsättningen 2023 var ca 2,6 Mdkr. Granngården ägs sedan 2016 av norska Felleskjøpet.
1 plats(er).
Brinner du för teknik, felsökning och kundservice?
Grannhjälpen är Granngårdens servicetjänst som ger våra kunder trygghet genom hela ägandet av deras trädgårdsmaskiner. Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad verkstadstekniker till vår verkstad i Karlskrona.
Har du erfarenhet av service och reparation av motorer, ett genuint teknikintresse och trivs med att hjälpa kunder att hitta rätt lösning? Då kan det vara dig vi söker!
Om rollen
Som verkstadstekniker hos oss blir du en viktig del av vårt serviceteam. Du arbetar självständigt med service, felsökning och reparation av olika typer av trädgårdsmaskiner, samtidigt som du bidrar till en positiv kundupplevelse och ett gott samarbete med kollegor.
Ingen dag är den andra lik – arbetsuppgifterna varierar mellan enklare underhåll, avancerad felsökning och kundkontakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Felsökning av förbränningsmotorer och batteridrivna maskiner
Service, reparation och komponentbyten
Diagnostik och felsökning av robotgräsklippare
Testning och kvalitetssäkring efter utfört arbete
Dokumentation och registrering i våra system
Samarbete med kollegor för att säkerställa effektiva arbetsflöden
Rådgivning och kontakt med kunder
Du kommer att arbeta med produkter som exempelvis robotgräsklippare, motorsågar, gräsklippare och andra trädgårdsmaskiner.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, noggrann och gillar att lösa problem. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och du drivs av att hitta lösningar som gör skillnad för kunden.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av service och reparation av förbränningsmotorer
Har god teknisk förståelse och vana av felsökning
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av trädgårdsmaskiner
Är certifierad verkstadstekniker inom något av våra varumärken
Vi värdesätter att du är:
✅ Serviceinriktad
✅ Lösningsorienterad
✅ Ansvarstagande
✅ Samarbetsvillig
✅ Teknikintresserad
Vår kultur
På Granngården är våra värderingar en viktig del av vardagen. Vi söker dig som känner igen dig i att vara:
Jordnära • Engagerad • Kunnig • Lagspelare
Som medarbetare hos oss är du en viktig ambassadör för företaget och bidrar till att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (100 %)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
Placering: Granngården AB, KarlskronaPubliceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Katarina Johansson, butikschef
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Samtliga ansökningar skickas via ansökningslänken nedan.
Sista dag att ansöka är 06 09 2026
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granngården AB
(org.nr 556547-6172)
Uranvägen Torskors (visa karta
)
371 49 KARLSKRONA Arbetsplats
Granngården, Karlskrona Kontakt
Butikschef
Katarina Johansson katarina.johansson@granngarden.se Jobbnummer
10005239