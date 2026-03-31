Verkstadstekniker till Kärcher!
Är du tekniskt intresserad, tycker om problemlösning och felsökning och har erfarenhet inom både mekanik och el?
Då kan rollen som Verkstadstekniker med inriktning Professionella maskiner vara rollen för dig!
Om Kärcher
"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG är den globala ledaren inom rengöringsutrustning och vi erbjuder innovativa produkter och tjänster för både konsumenter och professionella användare som gör det möjligt att få tillbaka WOW-känslan hemma och på jobbet. Vi arbetar med hållbarhet i fokus och våra primära hållbarhetsmål som vi ska nå innan 2025 är klimatneutral tillverkning, återvinning av råvaror och minskad användning av plastförpackningar."
Om rollen som Verkstadstekniker hos Kärcher
I rollen som Verkstadstekniker med inriktning Kärchers professionella sortiment kommer du att ingå i ett mindre team i Göteborg där rollen är placerad på verkstaden i Kärcher Center i Hisings Backa. Från verkstaden kommer du att hantera inkommande uppdrag med fokus på Professionella Maskiner inom högtryck och golvvård (Skur-och sopmaskiner) med kunder inom bland annat Industri, Logistik och Städ, inom Göteborgsregionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service & reparationer av Professionella sortiment (högtryck-, skur-och sopmaskiner)
Hantera och felsöka fel inom mekanik och el.
Utföra åtgärds-och kostnadsförslag.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse, goda kunskaper inom mekanik och el och ser att du har erfarenhet inom service, felsökning och underhåll av liknande maskiner eller inom angränsande branscher. För att passa i rollen har du avslutad gymnasieexamen, gärna inom mekanik/el/automation. Viktigt är också att du innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
För att trivas i rollen arbetar du bra både självständigt såväl som i en del av ett team och kommunicerar bra både med kollegor och kunder. Du är en engagerad och driftig person med en god förmåga att se helheten och identifiera vad som behöver prioriteras.
Viktigt för tjänsten
Gymnasieutbildning inom el, mekanik, fordon, automation eller motsvarande praktisk erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Tidigare erfarenhet av tekniskt servicearbete, underhåll eller reparationer.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar, kopplingsscheman och manualer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, för att kunna hantera dokumentation och kundkontakt.
Grundläggande kunskaper i Office-paketet och förmåga att rapportera digitalt i affärssystem.
Vad Kärcher erbjuder dig
Kärcher är ett marknadsledande och internationellt bolag som kombinerar trygghet och stabilitet med innovation och framåtanda. Här blir du en del av en organisation med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter - både inom Sverige och internationellt. I rollen erbjuds du också en utvecklande position i växande organisation. Här blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens och erfarenhet, där du får utrymme att växa i din roll. Utöver trygghet och utveckling erbjuds du marknadsmässig lön, bonusmöjligheter, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Tillsvidareanställning.
Plats: Göteborg. - Kärcher Center
Lön: Månadslön.
Låter rollen som Verkstadstekniker med inriktning Professionella Maskiner hos Kärcher AB intressant? Urvalet sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! I den här rekryteringsprocessen kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Vi ser verkligen fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
Kärcher AB Kontakt
Sandra Roséus sandra.r@needo.se
