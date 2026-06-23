Verkstadstekniker
Lifton AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borlänge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Borlänge
2026-06-23
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Som verkstadstekniker kommer du utföra service och färdigställning av de liftar vi får in så de blir klara för försäljning. Teamet består i dagsläget av sex erfarna kollegor som levererar enligt uppsatta mål. I det dagliga arbetet tar man ansvar för och driver sina egna arbeten på och runt maskinerna på den egna arbetsstationen. Det kan handla om felsökning och problemlösning inom el och hydraulik, mekaniska konstruktioner men också målning, slipning och svetsning samt tillse att maskinernas dokumentation är i ordning.
Det finns goda utvecklingsmöjligheter i företaget för den som vill!
Tjänsten är heltid, dagtid med placeringsort Borlänge.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Du som söker har ett brinnande intresse av fordon och maskiner, vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom området och andra beskriver dig som kunnig och serviceinriktad. Då de maskinerna vi renoverar styrs med el samt hydraulik ser vi helst att du har kunskaper inom de områdena. Du kan läsa el och hydraulik scheman och gillar problemlösning. Du är driven, noggrann samt en riktig lagspelare som gillar när man är en del av ett lag som lyckas.Dina personliga egenskaper
Som person är du aktiv och engagerad i dina arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull, driven, noggrann samt en riktig lagspelare. Hos oss hjälps vi alla åt med de arbetsuppgifter som finns i verkstaden. Beskriver du dig även som flexibel och har en hög servicenivå så kan du vara den vi söker.
B-körkort är ett krav.
Vi kommer också att lägga stor vikt vid att du ska passa in i vårat gäng!
Vad kan vi på Lifton erbjuda
En trevlig arbetsmiljö där vi försöker utveckla arbetsplatsen till något bättre varje dag.
• Tillsvidareanställning
• Fast lön enligt överenskommelse
• Kollektivavtal med IF metall</li>
• Friskvårds bidrag
• Väldigt trevliga kollegorSå ansöker du
Rekryteringen handhas av Rickard Lindberg
E-postadress: rickard@lifton.se
Telefonnummer: 010 - 263 70 21
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post
E-post: rickard@lifton.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifton AB
(org.nr 556773-5948)
Rågåkersgatan 5 (visa karta
)
781 74 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975773