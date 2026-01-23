Verkstadsmekaniker till byggindustrin
2026-01-23
Skanska Rental AB är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB och verkar inom hela Sverige. De hyr ut alla nödvändiga maskiner, kranar, bodar och annan utrustning till Skanska Sverige samt externa kunder. De hjälper kunden från etablering till färdigställande av projekt samt med att skapa effektiva, säkra och gröna arbetsplatser.
Nu söker vi två verkstadsmekaniker till Skanska Rental i Upplands Väsby!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
I denna tjänst kommer du att arbeta med felsökning, underhåll och reparation. Arbetet är framförallt förlagt på Skanska Rentals verkstad i Upplands Väsby men även till viss del på företagets byggprojekt runt om i Stockholm. Arbetsuppgifterna varierar stort. Reparation och service av b.la. pumpar, el- och förbränningsmotorer samt liftar är exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Här blir du en del av en engagerad, sammansvetsad och trevlig grupp. Skanska Rental är måna om medarbetarnas trivsel och arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö, stark gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter! Behovet är på lång sikt och efter en tids inhyrning är planen att du erbjuds anställning hos Skanska Rental och blir en del av Skanska-koncernen. Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från verkstadsarbete samt kunskaper inom reparation, service och underhåll av byggmaskiner. Lämplig bakgrund kan vara teknisk service inom bygg,- fastighets eller fordonsbranschen. Har du tidigare arbetat som mekaniker, servicetekniker inom industri eller liknande är det starkt meriterande.
I arbetet kommer du ha kontakt med såväl kollegor som kunder vilket gör att det krävs god samarbetsförmåga och goda kunskaper i svenska. Eftersom arbetet stundtals är tungt är det viktigt att du har god fysik och är van att jobba med kroppen. B-körkort är ett krav för denna tjänst.Övrig information
Placering: Skanska Rentals verkstad i Upplands Väsby och på företagets byggprojekt runt om i Stockholm
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare
