Systemförvaltare Lärandesektionen
Tranemo Kommun , Lärandesektion / Datajobb / Tranemo Visa alla datajobb i Tranemo
2026-06-17
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Kommun , Lärandesektion i Tranemo
Vill du vara spindeln i nätet för vårt skolsystem? Sök då tjänsten som systemförvaltare då vår nuvarande kollega skall gå i pension. Du blir en del av Lärandesektionens centrala administration som stöttar och skapar förutsättningar för Tranemo kommuns skol- och förskoleverksamhet att utföra sitt uppdrag utifrån de lagar, regler och mål som styr och utvecklar verksamheten.
Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften i uppdraget är att vara experten, den sammanhållande kraften, för vårt skolsystem Edlevo för att maximera nyttan av det. Du administrerar, förvaltar, utvecklar och fortsätter implementeringen av systemet och till detta relaterade frågor.
Du behöver förstå användarnas behov och kunna anpassa eller driva fram ändringar i systemet för att verksamheten ska fungera effektivt.
Ytterligare system kan komma tilldelas uppdraget framöver.
I uppdraget ingår också:
• att vara sektionens verksamhetsredaktör vilket innebär att hålla ihop Lärandesektionens delar av hemsidan och intranätet NEMO,
• att ta fram underlag, statistik och enklare ekonomiska arbetsuppgifter,
• att vara ett administrativt stöd till sektionsledningen,
• att tillsammans med kollega skapa och upprätthålla sektionens e-tjänster.
Arbetsgruppen
Du är en del av sektionens övergripande administrativa team som omfattar IT-samordnare, handläggare och verksamhetsutvecklare. Teamets uppdrag är generellt att vara ett administrativt, samordnande och utvecklande stöd.
Det finns idag ett flertal samverkansforum/nätverk för hantering av uppdraget där du deltar som Lärandesektionens representant.
I teamet du kommer att tillhöra finns ett antal olika spetskompetenser. För att skapa stabilitet arbetar vi med att uppdragen till viss del överlappar varandra. Tjänsten kan därför komma omfatta uppdrag i samverkan med kollegor i gruppen.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom relevant område exempelvis systemvetenskap, samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har förmåga att arbeta självständigt och i team, en god kommunikationsförmåga och serviceinriktad inställning i kontakt med personal och elever.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal- och skrift.
Du har god IT-vana och erfarenhet av att arbeta i administrativa system.
B-körkort
Meriterande är erfarenheter av arbete inom skolverksamhet och från liknande uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom flexibilitet och en vilja att driva utveckling inom området.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-30 30 november, med möjlighet att börja tidigare.
Arbetstid: Dagtid.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Preliminära dagar för intervjuer är torsdagen den 13 augusti och onsdagen den 19 augusti
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Facklig företrädare nås via växel 0325-576000 Jobbnummer
9967188