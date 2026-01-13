Verkstadsmekaniker Mora
2026-01-13
Mora Mekanik AB bildades 1948 och har sedan dess levererat tekniska lösningar till flera sektorer. Vi har gedigen erfarenhet av tillverkning och erbjuder kunden anpassade lösningar för att nå bästa möjliga resultat. Verkstaden har en stor flexibilitet vilket möjliggör en stor bredd på de uppdrag som utförs.
Företaget har en traditionell mekanisk verkstad med maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner. Mora Mekanik AB arbetar med helhetslösningar, där vi är delaktiga från projektering till slutförd leverans och installation. Vår personalstyrka besitter en tung kompetens och levererar service och produkter med hög kvalitet. Företaget är en stabil och trygg arbetsgivare med gedigen kompetens internt där du får erfarna kollegor att lära ifrån och samarbeta med.
Om jobbet
Just nu söker vi en mångkunnig mekaniker, med minst några års erfarenhet inom relevant bransch och som kan arbeta efter ritning. Tillverkning och montage sker både i verkstad och ute på industrier.
I ditt arbete deltar du i huvudsak med din kompetens inom reparation och nytillverkning. I arbetsuppgifterna ingår även olika slags bearbetning såsom klippning och bockning. Erfarenhet från svarvning och fräsning är önskvärt.
Tjänsten innefattar arbete inom smide och mekaniska arbeten för planerade- förebyggande- och avhjälpande insatser inom huvudsakligen industri.
På företaget råder ett högt säkerhets- och miljötänkande där alla har lika stort ansvar för att se till så att detta efterlevs.
Du erbjuds du en varierad tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar hela processen, från ritning till färdig produkt. Det är en stor variation på jobben som kommer in vilket möjliggör ett flexibelt och utvecklande arbete. Vi söker dig som är utbildad eller självlärd mekaniker eller maskinoperatör., med erfarenhet från exempelvis industri eller verkstad. Erfarenhet från skärande bearbetning såsom svarvning och fräsning är meriterande.
Om Dig
För att lyckas i denna tjänst tror vi att du har ett optimistiskt sinne och en tydlig ansvarskänsla. Du brinner för att vara en del av lösningen och har en grundläggande kunskap för mekanik hämtad från skola eller arbetslivserfarenhet. Vi sätter stor vikt vid engagemang och egen problemlösning samt samarbetsförmåga. Som anställd ska du ha ett högt säkerhetstänk samt värna om ordning och reda. Du är en noggrann, strukturerad och lösningsorienterad person med som gillar att leverera med engagemang, innovation och ansvar
I den här rollen förväntas du ta stort eget ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt Du tar ansvar och kan arbeta självständigt likväl som i grupp. Arbetsplatsens storlek gör kommunikation och samarbete till viktiga egenskaper. Vi är ett väl inarbetat team där samarbete är en nyckelfaktor för vår framgång
Då resor förekommer är körkort ett krav.
Frågor eller kontakt på 0250-71705 alternativt info@mekabmora.se www.mekabmora.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@mekabmora.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora Mekanik AB
Verkstadsvägen 3
792 32 MORA
