Verkstadschef, Tomelilla

Vi söker nu en engagerad verkstadschef som vill ta en nyckelroll i vår väg framåt.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Som verkstadschef har du det operativa ansvaret för den dagliga driften och samarbetar nära både medarbetare och andra avdelningar. Du driver verksamheten framåt tillsammans med ett starkt team, ett lösningsorienterat arbetssätt och fokus på ständig utveckling. Rollen omfattar även ansvar för reparation och underhåll av både personbilar och lätta lastbilar, där kvalitet, effektiva arbetsflöden och god kundservice är i centrum.
Om Michelsens Bil
Inom Michelsengruppen, är vi idag ca 65 anställda. Vi är en organisation som ständigt utvecklas och förändras och vi har förmånen att jobba med marknadens starkaste varumärken och bästa produkter. Våra verkstäder inom Michelsengruppen är auktoriserade serviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, / Cupra, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi har som mål att samla de bästa inom sälj, verkstad och service för att leverera den bästa totalupplevelsen till våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, fördela resurser och följa upp reparationer och servicearbeten.
Kvalitetssäkra att alla reparationer och underhåll utförs enligt högsta standard.
Säkerställa att säkerhets- och kvalitetsrutiner följs.
Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete i verkstaden.
Samarbeta med företagets olika avdelningar.
Ha regelbunden kundkontakt och säkerställa hög kundnöjdhet.
Ansvara för inköp av material och utrustning.
Personalansvar.
Din Profil:
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en liknande roll och har vana att arbeta med dagliga kundkontakter, har ett tekniskt intresse, är strukturerad, trivs i en ledarroll med ansvar och gillar att bygga en välmående grupp. Du är en trygg beslutsfattare med ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt.
Du har ett starkt driv, ett gott affärssinne och motiveras av att nå resultat. Samtidigt har du lätt för att planera, kommunicera och bygga goda relationer - både med teamet och kunder. När utmaningar uppstår agerar du snabbt, analytiskt och målinriktat.
Du vill utveckla både människor och arbetssätt, och gör det med energi och engagemang.
Då rollen innefattar administrativt arbete krävs det att du har ett gott ordningssinne och en god datavana - mycket meriterande är om du har erfarenhet från arbete i programmen Automaster, ETKA, Palette och ODIS.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Teknisk utbildning, med fördel inom fordonsmekaniskt eller motsvarande.
Erfarenhet från fordonsbranschen, gärna med fokus på personbilar och lätta lastbilar.
Goda tekniska kunskaper, inklusive erfarenhet av underhåll, reparationer.
Körkort med minst behörighet B är ett krav.
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Flexibilitet vad gäller arbetstider.
Vad vi erbjuder:
Hos Michelsens Bil får du en viktig och utvecklande roll i en verksamhet där samarbete, ansvar och kvalitet är centrala värderingar. Du får möjlighet att leda ett starkt team och aktivt medverka till vår framtida tillväxt. Genom ditt arbete får du också chansen att påverka både den dagliga verksamheten och företagets långsiktiga utveckling. Du blir en viktig del av Michelsens Bil och en drivande kraft i vår fortsatta framgång.
Vår värdegrund står på fyra ben. Det är engagemang, respekt, kundfokus och hållbarhet som kännetecknar oss på Michelsens Bil och vi ser såklart att vår värdegrund är något som du också står för.
Intresserad?
Tveka inte att söka om tjänsten passar in på dig, vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstidens slut. Observera att du endast kan söka tjänsten via vårt formulär nedan. Michelsens Bil genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att maila vår Affärschef Eftermarknad Jon Nilsson på jon.nilsson@michelsensbil.se
