Verkstadschef till Saab Avionics
Saab AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-01-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du leda, utveckla och göra skillnad på riktigt? Vi söker en verkstadschef som vill leda och utveckla en tekniskt avancerad verksamhet där kvalitet, precision och förbättringsarbete står i fokus. Rollen passar dig som trivs i en kombination av ledarskap, teknik och verksamhetsutveckling, och som vill vara med och forma framtidens produktionslösningar.
Som verkstadschef har du det övergripande ansvaret för det dagliga arbetet i produktion, inklusive montering och test. Du leder och stöttar ditt team, skapar struktur och goda förutsättningar för att nå både kvalitativa och operativa mål.
I rollen kombinerar du ett närvarande, operativt ledarskap med ett mer strategiskt perspektiv. Du arbetar nära produktionen för att utveckla arbetssätt, flöden och testmetoder, samtidigt som du ansvarar för planering, uppföljning och ekonomiska resultat. Du rapporterar till produktionschefen inom mekanik.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Leda, planera och följa upp arbetet inom montering och test
* Säkerställa kvalitet, effektivitet och leveransprecision
* Utveckla och förbättra produktions- och testprocesser i samarbete med andra funktioner
* Arbeta med resursplanering, uppföljning och budget
* Coacha, engagera och utveckla medarbetare
* Bidra till ett hållbart, inkluderande och innovativt arbetsklimat Publiceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett intresse för teknik och produktion. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende och engagemang i ditt team.
Du är tydlig i ditt ledarskap, kan prioritera och fatta beslut, och värdesätter samarbete och ständig förbättring. Vi välkomnar olika tekniska bakgrunder och ser gärna att du har erfarenhet från tillverkande verksamhet, verkstad eller annan teknisk miljö.
Vi söker dig som har:
* Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet
* Erfarenhet av ledande roll inom produktion, verkstad eller teknisk verksamhet
* Förståelse för kvalitet, processer och förbättringsarbete
* God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av högprecisionsteknik, exempelvis inom elektromekanik, elektronik, optik eller liknande områden - men det är inte ett krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Här blir du en del av en organisation som uppmuntrar utveckling, innovation och samarbete. Vi tror på olika perspektiv och på att varje medarbetares bidrag gör skillnad. Tillsammans skapar vi lösningar som bidrar till en tryggare och mer hållbar värld.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9677623