Verkstadschef Halmstad
Sverull ElektroDynamo AB / Chefsjobb / Halmstad
2026-01-23
Placeringsort: Halmstad
Sverull är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskunderhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar, pumpar och elmotorer. Vi erbjuder hela kedjan från produktleverans till montage, underhåll och reparationer. Vi har filialer på 11 orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping.
Sverull ägs av industrikoncernen Axel Johnson International. Som auktoriserad servicepartner till Xylem, Grundfos och Wilo och auktoriserad återförsäljare av SKFs produkter samt Value Provider till ABB kan vi erbjuda dig relevanta utbildningar inom pump, motor, transmission och lager.
Din roll
Som verkstadschef har du det övergripande ansvaret för serviceverksamheten i Halmstad. Idag har vi tolv servicetekniker men vi är i ett expansivt läge med ytterligare rekryteringar planerade. Rollen innefattar bland annat budgetansvar, att leda och fördela arbetet på verkstaden mot uppställda mål, nyckeltal och KPI:er. Då tjänsten även innefattar personalansvar har du som verkstadschef en viktig roll i att upprätthålla en god sammanhållning i ditt team samt att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Verkstadschefen har också en viktig roll att stödja serviceteamet vid offertframtagande, samt hitta delar och komponenter och fakturering mot kund.
I rollen som Verkstadschef har man ett tätt samarbete med både kundsupport och sälj lokalt samt med övriga serviceverkstäder, verkstadschefer och andra centrala funktioner.
Verkstadschefen rapporterar till Operativ chef och Filial ansvarig Publiceringsdatum2026-01-23
• Meriterande med kunskaper inom våra huvudområden, lager, transmissioner, tätningar, pumpar och elmotorer
• Meriterande med kunskaper inom miljö och arbetsmiljö området, ISO 14000 och ISO 45000.
• Erfarenhet ifrån en tidigare roll innefattande ledarskap och/ eller erfarenhet från en maskinteknisk roll
• Teknisk utbildning
• God system- och datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort.
Vi tror att du som söker uppskattar frihet i din roll och motiveras av att driva projekt framåt, där du tar egna initiativ och gärna bidrar med nya idéer och perspektiv. Därtill motiveras du av att nå uppsatta mål och arbetar ständigt för att förbättras och utvecklas i din roll. Då tjänsten innefattar många varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden är du som person noggrann och har förmågan att strukturera och prioritera bland dina uppgifter.
Är du personen vi söker?
Skicka ditt CV och Personliga Brev till Klas Nyström, Operativ chefklas.nystrom@sverull.se
Vid frågor, kontakta Klas på tel: 0770 221 403
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: klas.nystrom@sverull.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadschef Halmstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sverull ElektroDynamo AB
(org.nr 556289-0110)
Larsfridsvägen 16 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Filialkontor Halmstad Jobbnummer
9700299