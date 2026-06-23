Verkstadschef
Barona Teknik & Installation AB / Byggjobb / Gällivare Visa alla byggjobb i Gällivare
2026-06-23
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, Jokkmokk
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Vi är stolta över att vara en av Nordens ledande maskinleverantörer. Hos oss hittar du kvalitetsmaskiner, och ett brett utbud av modern utrustning och innovativa lösningar för gruvdrift. Dessutom erbjuder vi service, reparationer och underhåll av dina maskiner.
Vi hjälper dig med de maskiner och den utrustning du behöver när behovet uppstår. Men det är helheten av våra tjänster, leveranser och produkter som gör oss riktigt unika. Sedan vår etablering 1897 har vi utvecklats i takt med marknadens ständigt ökande krav – alltid med kundens behov i centrum. Och tack vare våra kunder är vi det företag vi är idag.
Genom goda relationer och långsiktiga partnerskap har vi byggt upp en solid kompetens och erfarenhet i branschen. Detta tillsammans med en utrustningspark som ger stor flexibilitet gör att vi kan erbjuda heltäckande och effektiva lösningar, samt säkerställa rätt genomförande för varje projekt – både stora som små.
Är du en driven ledare som skapar en kultur präglad av ansvarstagande och samarbete? Har du erfarenhet från entreprenad-, gruv- eller fordonsbranschen och trivs i en roll med nära kundrelationer? Då erbjuder vi dig en spännande utmaning hos oss på Hesselberg Maskin.
I din roll som Verkstadschef är du den som säkerställer kvalitet, säkerhet och effektivitet i den dagliga verksamheten inom fältservice. Du ansvarar för att coacha, utveckla och stötta teknikerna, att våra arbeten utförs enligt företagets krav och du är en nyckelperson i vår målsättning att uppnå hög kundnöjdhet, god lönsamhet och en väl fungerande drift. Som verkstadschef ingår du i den lokala ledningsgruppen och har både personal-, budget- och resultatansvar för avdelningen. En viktig del av rollen är att vara en aktiv länk mellan kunder, tekniker, specialister och ledning. Du ges stor möjlighet att påverka verksamheten och arbetar med frihet under ansvar och du rapporterar till platschef. Placeringen för tjänsten är i vår verksamhet på Aitikområdet i Gällivare, och resor kan förekomma ibland.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en tydlig och engagerande ledare med god kommunikativ förmåga och ett relationsskapande sätt. Du har förmågan att kombinera operativ närvaro med ett helhetsperspektiv och går i bräschen med driv, lösningsorientering, struktur och affärsmässighet. På Hesselberg Maskin är säkerheten alltid högst prioriterad. Det är därför viktigt att du har ett starkt och välutvecklat säkerhetstänk som du aktivt förankrar och sprider i organisationen.
Hos oss på Hesselberg blir du en del av ett team där vi hjälper varandra i en dynamisk och spännande bransch – där ingen dag är den andra lik. Du blir inte bara en förvaltare -du får vara med och utveckla vår verksamhet och oss som företag.
Ansvarsområden:
Personalansvar för 5-10 medarbetare samt övergripande ansvar för den dagliga driften av Fältserviceverksamheten i samarbete med serviceledare/ skiftledare och planerare
Utveckla, coacha och följa upp medarbetare och ledare och främja en kultur präglad av ansvarstagande samarbete och ständiga förbättringar
Inneha resultat- och budgetansvar för avdelningen Fältservice
Ansvara för avdelningens kundrelationer och kundnöjdhet samt vara en aktiv länk mellan kunder, medarbetare och företagsledning
Säkerställa att fakturering och dokumentation på avdelningen utförs i enlighet med företagets rutiner
Följa upp att arbeten utförs med rätt kvalitet och ansvara för att reklamationer och garantiärenden hanteras professionellt
Säkerställa att resurser, reservdelar, verktyg och utrustning finns tillgängliga för verksamheten. Samt stötta organisationen i tekniska och operativa frågor vid behov
Bidra till affärsutveckling och merförsäljning
Driva förbättringsarbete för ökad kvalitet, produktivitet och lönsamhet
Övergripande ansvar för arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av företagets riktlinjerPubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet från entreprenad-, gruv- eller fordonsbranschen
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar
Erfarenhet av budget-, resultat- och verksamhetsuppföljning
God teknisk förståelse för service- och underhållsverksamhet
Erfarenhet av kund- och affärsrelationer
God allmän dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Körkort B
Meriterande:
All form av relevant utbildning inom rollens ansvarsområden
Tjänsten är på heltid och dagtid, arbetstiderna är måndag till fredag 7-16. Provanställning tillämpas.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Hesselberg Maskin. Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johnny Seijsing, 073-523 08 90 eller johnny.seijsing@barona.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202), https://www.hesselberg.se/
982 92 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hesselberg Maskin AB Kontakt
Consultant Manager
Johnny Seijsing johnny.seijsing@barona.se +46735230890 Jobbnummer
9975854