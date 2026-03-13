Verkstadsansvarig

Avloppsservice Godén & Byström AB / Maskinreparatörsjobb / Krokom
2026-03-13


Nu söker vi en mekaniker som vill ta ansvaret för vår verkstad i Ås, där vi servar och underhåller våra egna enheter. I dagsläget ett tjugotal fordon fördelat på både lastbilar och släp samt någon servicebil.
Arbetsledning av mekaniker, beställning av reservdelar, besiktningar m.m är vardag.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av felsökning inom el och hydraulik.
Viss kunskap inom svetsning.
Gärna körkort CE.

Välkommen!

2026-03-13

Avloppsservice AB startades 2010 och sysslar i huvudsak med ledningsrensning och slamtömning inom Jämtland/Härjedalen. Vi är idag ca 15-20 personer beroende på säsong.
Kontor och verkstad finns i Ås ca 7km väster om Östersund. Filial i Järpen, Åre kommun.

Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@avloppsserviceab.se

Detta är ett heltidsjobb.

Avloppsservice Godén & Byström AB (org.nr 556799-1723)
Åsbacksvägen 12 (visa karta)
836 71  ÅS

För detta jobb krävs körkort.

Avloppsservice AB

9795699

