Verkstadsansvarig
Jobway AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Järfälla
2026-01-30
Är du tekniskt kunnig, gillar att arbeta praktiskt i verkstad och vill ta ett helhetsansvar i en verksamhet som växer snabbt? Filter Refresh söker nu en verkstadsansvarig som vill kombinera arbetsledning med hands-on verkstadsarbete i en nyckelroll med stor frihet och långsiktighet.
Hos oss blir du en viktig del av ett mindre, personligt team där kvalitet, miljötänk och laganda står i fokus. Vi söker dig som vill ta ägarskap över verkstaden och avlasta VD i det dagliga arbetet, samtidigt som du själv är med i verkstadsarbetet.
I rollen ansvarar du för det dagliga arbetet i verkstaden och säkerställer att produktionen flyter från start till mål. Du arbetar nära verkstadsteknikerna och är själv aktiv i verkstaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Helhetsansvar för verkstad och daglig produktion.
Arbetsledning och stöd till verkstadstekniker.
Hands-on arbete med rengöring och renovering av dieselpartikelfilter och ljuddämpare.
Kvalitetsansvar och kvalitetssäkring av service.
Underhåll och service av verkstadens maskiner (pneumatik och enklare el).
Kundkontakt, rådgivning och merförsäljning.
Tätt samarbete och stöd till VD i verksamheten.
Vi söker dig som har
God vana och erfarenhet av verkstadsarbete
God all-round kunskap av mekanisk verkstad
Ett starkt sinne för ordning, kvalitet och säkerhet
Förmåga att ta helhetsansvar och ägarskap för en verkstad
En lösningsorienterad, noggrann och flexibel inställning
God samarbetsförmåga, tålamod och social kompetens
God svenska i tal och skrift samt hög datavana
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av lastbils- eller maskinservice
Tidigare arbetsledning
Utbildning inom el och/eller pneumatik
Filter Refresh erbjuder
En flexibel och varierande nyckelroll.
Ett växande och lönsamt företag.
Ett mindre företag med familjär och personlig kultur.
Frihet under ansvar med stort förtroende i rollen.
Ett starkt miljöfokus och hållbart arbetssätt.
Parkeringsplatser direkt utanför verkstaden.
Friskvårdsbidrag, tjänstepension samt bonus
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Filter Refresh med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Om Filter Refresh:
Filter Refresh grundades 2017 och arbetar med renovering och rengöring av dieselpartikelfilter för personbilar, tunga fordon och maskiner. Bolaget har haft en stark tillväxt sedan start och består idag av 5 anställda, med ambition att växa vidare. Verkstaden ligger i Järfälla och präglas av hög teknisk kompetens, miljömedvetenhet och ett nära samarbete i teamet.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Jobway AB
