Verkstadsadministratör
2026-04-09
Är du en strukturerad administratör med stark servicekänsla? Trivs du i en roll där du får möta kunder, ta ansvar och vara navet i verksamheten? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad verkstadsadministratör till vår anläggning i Örebro - en nyckelroll där du gör skillnad varje dag.
Om rollen
Hos oss får du en central position i verkstaden där du är första kontakten för våra kunder. Du ansvarar för att skapa en smidig och professionell kundupplevelse samtidigt som du håller ordning och struktur i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot kunder och hantera bokningar
Ansvara för lagerhantering
Hantera krockärenden mot försäkringsbolag
Fakturera kunder och kontrollera inkommande fakturor
Utföra övrigt administrativt arbete
Du arbetar nära verkmästaren och VD samt har daglig kontakt med dina kollegor i verkstaden.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du har ett öga för detaljer och gillar att ha ordning och struktur.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som kundmottagare (gärna inom fordonsbranschen)
God samarbetsförmåga och social kompetens
En positiv "can-do"-attityd
Meriterande:
Kunskaper i KOBRA och CABAS
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet från fordonsbranschen
C- eller CE-körkort

Svenska och engelska i tal och skrift
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat arbete med stort eget ansvar i ett familjärt och engagerat team som har kul på jobbet.
Detta får du hos oss:
Möjlighet att utvecklas och växa i företaget
Interna utbildningar
Friskvårdsbidrag
Trygg anställning med individuell lönesättning
Arbetstid: 07:00-16:00
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Lastvagnsverkstan i Örebro AB är en del av Svenska Neoplan-koncernen, generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Vi arbetar med service, försäljning, finansiering och transporter inom buss- och lastbilsbranschen.
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7533547-1937093".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lion's Trucks AB
(org.nr 556173-4152), https://www.mantruckandbusjobb.se
Bettorpsgatan 10 (visa karta
)
703 69 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Neoplan AB Jobbnummer
9844781