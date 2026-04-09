Verkstadsadministratör

Lion's Trucks AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro
2026-04-09


Är du en strukturerad administratör med stark servicekänsla? Trivs du i en roll där du får möta kunder, ta ansvar och vara navet i verksamheten? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad verkstadsadministratör till vår anläggning i Örebro - en nyckelroll där du gör skillnad varje dag.
Om rollen
Hos oss får du en central position i verkstaden där du är första kontakten för våra kunder. Du ansvarar för att skapa en smidig och professionell kundupplevelse samtidigt som du håller ordning och struktur i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ta emot kunder och hantera bokningar

Ansvara för lagerhantering

Hantera krockärenden mot försäkringsbolag

Fakturera kunder och kontrollera inkommande fakturor

Utföra övrigt administrativt arbete

Du arbetar nära verkmästaren och VD samt har daglig kontakt med dina kollegor i verkstaden.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du har ett öga för detaljer och gillar att ha ordning och struktur.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet som kundmottagare (gärna inom fordonsbranschen)

God samarbetsförmåga och social kompetens

En positiv "can-do"-attityd

Meriterande:

Kunskaper i KOBRA och CABAS

Fordonsteknisk utbildning

Erfarenhet från fordonsbranschen

C- eller CE-körkort

Kvalifikationer
Svenska och engelska i tal och skrift

B-körkort

Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat arbete med stort eget ansvar i ett familjärt och engagerat team som har kul på jobbet.
Detta får du hos oss:

Möjlighet att utvecklas och växa i företaget

Interna utbildningar

Friskvårdsbidrag

Trygg anställning med individuell lönesättning

Arbetstid: 07:00-16:00

Anställningsform: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)

Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Om företaget
Lastvagnsverkstan i Örebro AB är en del av Svenska Neoplan-koncernen, generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Vi arbetar med service, försäljning, finansiering och transporter inom buss- och lastbilsbranschen.

