Verksjurist
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
VerksjuristVikariat 1 år, med placering i Norrköping
Sjöfartsverket är en förvaltningsmyndighet, men också ett affärsverk. Rättsenheten är ansvarig för den rättsliga styrningen inom Sjöfartsverket, vilket innefattar bland annat att stärka myndighetsrollen och statstjänstemannarollen. I enhetens uppdrag ingår exempelvis den juridiska kvalitetsgranskningen, att förvalta arbetsordningen, att samordna tillämpningen av Sjöfartsverkets föreskrifter och att företräda myndigheten i samtliga rättsliga sammanhang. Enheten ansvarar vidare för registratur- och arkivfunktionerna.
Rättsenheten tillhör avdelningen Centrala funktioner och består av sektionerna Arkiv och registratur samt Juridik. Sektionen för Arkiv och registratur består i dagsläget av tio personer och en sektionschef. Sektionen för juridik består av sju verksjurister och här finns det för närvarande en t.f. sektionschef.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Sjöfartsverkets jurister har till uppgift att stödja och företräda myndigheten i samtliga rättsliga frågeställningar, vilket innebär kvalificerat arbete med frågor av varierande slag och inom olika rättsområden, såsom offentlig rätt, europarätt och förvaltningsrätt, civilrätt och kommersiell avtalsrätt, upphandling, processrätt och allmänjuridiska frågor. Som verksjurist fungerar du som intern stöd- och styrfunktion gentemot verksamheten och du företräder även Sjöfartsverket i olika rättsliga angelägenheter. Remissarbete förekommer till viss del. Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande och kommer att beröra de flesta rättsområden.
Vem är du?
Vi söker dig som har juristexamen, eller examen från affärsjuridiska programmet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat några år som jurist på statlig myndighet eller har erfarenhet av att arbeta som jurist inom annan förvaltning. Erfarenhet av fastighetsrätt, avtalsrätt, entreprenadrätt eller IT-rätt är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du har en välutvecklad samarbetsförmåga, initiativkraft och förmåga att på ett pedagogiskt sätt kommunicera och integrera de juridiska frågorna inom organisationen. Arbetet ställer höga krav på integritet och leverans, vilket förutsätter att du har en förmåga att ta självständiga beslut och trivs med att kommunicera med interna och externa intressenter.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tidsbegränsad anställning med beräknat startdatum 1 juni 2026 till och med 31 maj 2027 med möjlighet till förlängning.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Ulf Holmgren, 010-478 46 86 eller ulf.holmgren@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 19 april 2026.
Diarienummer: 26-02232
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
