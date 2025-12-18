Verksjurist
Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen / Juristjobb / Sundbyberg Visa alla juristjobb i Sundbyberg
2025-12-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Malmö
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu verksjurister till Rättsavdelningen.
Hos oss får du arbeta med kvalificerad rättstillämpning och aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med fokus på bibehållen god arbetsmiljö.
Rättsavdelningen består, förutom rättschefens kansli, av tre enheter; migrationsrättsenheterna 1 och 2 samt rättsenheten. Rättsenheten ansvarar för internt stöd och styrning till hela myndigheten i allmänna rättstillämpningsfrågor.
Vad gör en verksjurist på rättsavdelningen?
På rättsenheten arbetar vi framför allt med förvaltningsrätt, avtalsrätt, sekretessfrågor, mottagningsjuridik, upphandlingsjuridik, IT-juridik, personuppgiftsfrågor, arbetsrätt, skadeståndsfrågor, EU-rätt m.m. Detta gör vi bland annat genom att ge rådgivning, skriva rättsutredningar, författa rättsliga ställningstaganden och handbokstexter, svara på lagstiftningsremisser, granska hemställan, yttra oss över och delta i statliga utredningar kring ny lagstiftning, processa i domstol och delta i myndighetens utvecklings- och digitaliseringsarbete.
Vi företräder även Migrationsverket externt i olika arbetsgrupper och ger rättligt stöd till regeringskansliet. Som verksjurist på Rättsavdelningen får du möjlighet att delta i utvecklingen av våra arbetssätt. Vi strävar efter att till stor del arbeta tvärfunktionellt inom och utom avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
Du har även god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och är intresserad av utvecklingsfrågor. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningsätt och du ser möjligheter i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta strukturerat och driva dina uppdrag vidare mot uppsatta mål.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Juristexamen
- Bred och flerårig erfarenhet av arbete som kvalificerad jurist på förvaltningsmyndighet, domstol eller affärsjuridisk advokatbyrå
- Mycket goda allmänjuridiska kunskaper
- Mycket goda kunskaper inom några av följande områden; förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, avtalsrätt, personuppgiftsfrågor och EU-rättsliga frågor
- Mycket god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom digitaliseringsfrågor och AI
- Flerårig erfarenhet av arbete med lagstiftningsfrågor, främst från Regeringskansliet
- Erfarenhet av rättsligt stöd inom missbruk- och kontrollområdet rörande välfärdssystemen, arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet samt myndighetssamverkan inom dessa områden
- Erfarenhet av arbete rörande informationsdelning mellan myndigheter
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Arbetstider: Kontorsarbetstider med flex och möjlighet till distansavtal
Placering: Stockholm, Malmö eller Norrköping. Resor i tjänsten förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Formaner-och-villkor.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 december 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2025-00025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen Kontakt
Elisabeth Lundin 010-4858346 Jobbnummer
9651918