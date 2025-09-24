Verksjurist - inriktning IT
2025-09-24
Vill du bidra till att göra samhället strålsäkert?
Är du en kommunikativ person som har förmågan att förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt? Trivs du med samt motiveras av goda samarbeten i en utvecklande miljö? Då kan du vara vår blivande kollega!
Juridiska sekretariatet vid Strålsäkerhetsmyndigheten utgör ett stöd för myndighetens ledning, avdelningar och enheter samt bistår Regeringskansliet i frågor inom myndighetens ansvarsområde. Sekretariatet leds av myndighetens chefsjurist, som ingår i myndighetens ledningsgrupp. Vid sekretariatet arbetar en administrativ handläggare och 14 verksjurister, inklusive myndighetens dataskyddsombud. Enheten ansvarar också för myndighetens visselblåsarfunktion och intern rättslig styrning.
Nu behöver vi komplettera sekretariatet med en kvalificerad jurist som ska jobba med fokus på IT.
Sekretariatet ansvarar bland annat för internt juridiskt stöd och utbildning, processföring i domstol samt bevakning av rättsliga frågor inom myndighetens område. Arbetsuppgifterna innefattar även utredning och rådgivning rörande exempelvis myndighetsutövning, föreskrifter, totalförsvar och krisberedskap, säkerhetsskydd, regulatoriska frågor, avtal samt internationella samarbeten.
Hos oss planerar du ditt arbete själv och får genom variation hantera flera komplexa arbetsuppgifter parallellt.
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett arbete där du i nära samarbete med chefsjurist, övriga jurister och avdelningar på myndigheten får använda dina kunskaper för att
• stödja verksamheten med juridiska bedömningar inom olika rättsområden och bidra till att myndigheten fattar beslut med hög juridisk kvalitet
• stödja organisationen i juridiska frågor som rör utveckling av e-tjänster och användning av AI samt inköp av IT-system, beroende på din bakgrund kan även stöd i säkerhetsskydds-, verksamhetskydds- eller personuppgiftsfrågor bli aktuellt.
• stödja organisationen i anpassningen till nya och kommande regelverk inom IT och informationssäkerhet.
• planera, utveckla samt delta i utbildningsverksamhet
• delta i arbete med styrdokument och andra projekt
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Juristexamen/jur.kand
• Minst fyra års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från myndighet (inbegripet region eller kommun), advokatbyrå eller bolag
• Goda kunskaper om relevanta it-rättsliga regelverk eller mycket goda kunskaper om regelverket om säkerhetsskydd
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Notariemeritering eller erfarenhet som Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer som likvärdig
• Arbetat med integritetsskyddslagstiftning
• Erfarenhet av att ha utformat eller förhandla IT-avtal, kravspecifikation eller styrdokument för att omhänderta regulatoriska krav
• Goda kunskaper i offentlighets- och sekretesslagstiftning.
• Goda kunskaper i IT rätt samt regelverket om säkerhetsskydd
• Arbetat i en kunskapsintensiv organisation där du samarbetat med flera andra yrkeskategorier Dina personliga egenskaper
Som person trivs du med samarbeten och du kommunicerar på ett tydligt sätt där du kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt och har förmåga att omsätta komplexa regelverk till tydliga och användbara arbetssätt. Tjänsten förutsätter att du är självständig och strukturerad samt har ett gott omdöme.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Ersättning
. Så ansöker du
