Verksamhetsutvecklare till Mölndals stad
2025-12-20
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; Måltid och lokalvård, Vatten och återvinning, Stadsunderhåll samt Stab och kund.
Nu söker Stadsserviceförvaltningen och enheten Verksamhetsutveckling och digitalisering en verksamhetsutvecklare som vill vara med och fortsätta driva vår samhällsviktiga verksamhet framåt!Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag främst riktat mot verksamhetsområdet Stadsunderhåll som innefattar interna tjänster inom Drift- och fastighetsteknik av stadens fastighetsbestånd, verksamhetsnära tjänster inom vaktmästeri samt utveckling, underhåll av stadens offentliga miljöer - som gator, parker, friluftsanläggningar och lekplatser.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* Arbeta med processkartläggning, upphandlingar och omvärldsbevakning
* Leda både mindre och större projekt från start till mål enligt Mölndals stads projektstyrningsmodell
* Genomföra utredningar och bidra till utvecklingen av kund- och leverantörsrelationer
* Ge metodstöd och hålla workshops, exempelvis inom tjänstedesign
På enheten arbetar idag fem verksamhetsutvecklare, tre kommunikatörer och två systemansvariga. Tillsammans bildar vi ett team som samarbetar nära, kompletterar varandra och använder våra styrkor för att gemensamt utveckla verksamheten.
En viktig del av rollen handlar också om digitalisering. Du blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att våra verksamhetssystem används smart och effektivt, för att stödja ett mer datadrivet arbetssätt. Det kan handla om att identifiera moment som kan automatiseras, utveckla e-tjänster eller skapa integrationer mellan system.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Verksamhetsutvecklare ser vi att du har relevant högskoleutbildning. Du har god kännedom om de kommunala processer som finns samt intresse och kunskap i digitala system och verktyg. Erfarenhet av fastighetsdatasystem är meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du resultatorienterad, initiativtagande och målinriktad. Du är flexibel, självgående och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har en god analytisk förmåga och är skicklig på att lösa problem. Med stark kommunikativ förmåga bygger du förtroendefulla och samarbetsinriktade relationer.
Du har god pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig enkelt i både tal och skrift, även i komplexa frågor. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till det gemensamma utvecklingsarbetet. Att kunna sortera, prioritera och komma till avslut är viktigt för att trivas i rollen parallellt med förmågan att kunna strukturera och arbeta målinriktat.
Du har även lätt för att se helheten, förstå verksamhetens roll i ett större sammanhang och samverka över gränser. Du tar till dig olika perspektiv och kan anpassa idéer och lösningar till verksamhetens behov.
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
