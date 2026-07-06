Verksamhetsutvecklare och ledningsstöd
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2026-07-06
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Vuxenutbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, undervisning i svenska för invandrare, specialpedagogisk verksamhet, anpassad utbildning för vuxna, yrkesutbildningar på gymnasial nivå och inom yrkeshögskola. Vuxenutbildningen är också ett lärcentrum som bland annat omfattar tentamensservice, studie- och yrkesvägledning, bibliotek, och pedagogiskt stöd för elever och medborgare. Totalt omfattar vuxenutbildningen cirka 90 medarbetare varav cirka 65 är lärare.
Vuxenutbildningen leds av en skolchef/avdelningschef, administrativ chef och tre rektorer.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vuxenutbildningen söker en verksamhetsutvecklare med uppdrag att bidra till strategisk och operativ utveckling av verksamheten. Tjänsten är placerad nära ledningen och innefattar kvalificerat ledningsstöd till avdelningschef och administrativ chef samt ansvar för att initiera, driva och följa upp utvecklingsinsatser inom ramen för avdelningens ansvarsområde. Rollen kräver en god förståelse för vuxenutbildningens uppdrag, styrning och regelverk samt förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta förbättringar i verksamheten.
Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak bestå av:
Stöd till avdelningschef och administrativ chef i planering, uppföljning och styrning.
Förbereda beslutsunderlag, analyser och presentationer.
Bidra till rapportering till nämnd och andra beslutsorgan.
Delta i och dokumentera ledningsgruppsarbetet.
Samordna och följa upp verksamhetsplanering, mål och resultat.
Identifiera utvecklingsbehov utifrån analyser, statistik och verksamhetsdialoger.
Initiera, leda och genomföra utvecklings- och förändringsprojekt inom vuxenutbildningen.
Driva förbättringsarbete kopplat till struktur, kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.
Utveckla och implementera processer, arbetssätt och rutiner.
Stödja utvecklingen av avdelningens systematiska kvalitetsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom pedagogik, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdigt.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Du har erfarenhet av eller från:
Arbete med verksamhetsutveckling och/eller förändringsledning.
Att arbeta i samverkan med flera aktörer på olika nivåer.
Att leda och/eller arbeta i projekt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från utbildnings- eller arbetsmarknadssektorn.
Erfarenhet av arbete nära ledning eller i stabsfunktion.
Kunskap om styrning och ledning i politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad samt har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är självgående och har förmågan att ta egna initiativ. Rollen kräver att du har förmågan att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga och känner dig trygg med att arbeta i en komplex organisation som är väldigt föränderlig till sin karaktär.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Gesällgatan 7 (visa karta
)
621 82 VISBY Arbetsplats
Vuxenutbildningen Kontakt
Skolchef/avdelningschef
Hanna Sällström Jonasson hanna.jonasson@edu.gotland.se Jobbnummer
9992894