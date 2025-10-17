Verksamhetsutvecklare
Lidingö Kommun / Organisationsutvecklarjobb / Lidingö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lidingö
2025-10-17
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst - där innovation, kvalitet och mänskliga möten går hand i hand? Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till verksamhetsområde Individ, familj och integration.
Hos oss får du möjlighet att påverka både riktningen och arbetssätten i en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag. Verksamhetsområdet Individ, familj och integration har ett 80-tal engagerade medarbetare. Verksamhetsområdet är indelat i följande områden:
* Barn, unga och familj: Mottag och familjestöd, Utredning barn, unga och familj samt Familjehemsvård och insats
* Försörjningsinsatser och våld i nära relation
* Personer med funktionsnedsättning och vuxna
* Arbetsmarknad, bostad och integration
* Fält- och preventionsenheten.
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, högt i tak och en stark vilja att utvecklas tillsammans. Du erbjuds kompetensutveckling och stöd för att växa i din roll. Vidare har vi friskvårdsbidrag, friskvårdstimme när arbetet tillåter och möjlighet till semesterväxling.
Som verksamhetsutvecklare inom IFI får du en nyckelroll i att driva och samordna utvecklingsarbete tillsammans med chefer och medarbetare. Du arbetar strategiskt och operativt med att stärka kvaliteten, främja innovation och bidra till en modern och hållbar socialtjänst. Du är en viktig stödfunktion till verksamhetsområdeschefen. En stimulerande roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
* Delta i IFI:s ledningsgrupp och bidra till samarbete och helhetssyn
* Driva utvecklingsarbete inom IFI och övriga delar av förvaltningen samt i staden i nära dialog med verksamheten
* Stödja implementeringen av nya arbetssätt, processer och digitala lösningar
* Analysera verksamhetens behov och ta fram förslag på förbättringar
* Omvärldsbevakning. Hålla dig uppdaterad om nationell utveckling och föreslå och bidra till lokal implementering
* Besvara motioner, interpellationer, frågor och yttranden från politiken och andra myndigheter
* Delta i arbetet med implementering av nya Socialtjänstlagen
* Samordna utredningsuppdrag och rutiner inom IFI och förvaltningen
* Delta i relevanta projektKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning såsom socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
* Gedigen erfarenhet från arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning
* God kunskap och erfarenhet av att jobba inom kommunal verksamhet med utredningsarbete och att ta fram beslutsunderlag
* Intresse och god förståelse för aktuell lagstiftning inom området
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person är du strukturerad, analytisk, har integritet och förmåga att driva utvecklingsprocesser med uthållighet. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa goda relationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering, data och verksamhetsstyrning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
