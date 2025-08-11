Verksamhetsutvecklare
Region Värmland / Organisationsutvecklarjobb / Karlstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlstad
2025-08-11
Din arbetsplats
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill vara med och stärka arbetet med struktur, kvalitet och förbättring inom Verksamhetsområde Hälsa och Rehabilitering.
Hos oss möter du en verksamhet i ständig utveckling, där samverkan och helhetsperspektiv står i centrum. Verksamhetsområdet består av cirka 220 medarbetare inom olika professioner som tillsammans arbetar med att främja hälsa, förebygga ohälsa och bidra till rehabilitering av patienter i hela länet. Vi arbetar både på specialist- och primärvårdsnivå med stor geografisk spridning.
Du blir en del av verksamhetsområdets ledningsstruktur och arbetar nära verksamhetschefen samt cirka tolv enhetschefer. Vi har ett gott samarbetsklimat och strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där det finns utrymme för engagemang, nytänkande och förbättring.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara en aktiv del i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi finns till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat.
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är ny i sin utformning, vilket ger dig stora möjligheter att forma innehållet och utveckla arbetssätt tillsammans med verksamhetschefen och övriga chefer. Du får arbeta brett med både operativa och strategiska frågor och bidra till förbättringar som gör verklig skillnad.
Vi erbjuder dig en utvecklande roll med hög grad av självständighet, ett gott samarbetsklimat och möjlighet till både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare stödjer du ledningen och enheterna inom Hälsa och Rehabilitering i det gemensamma utvecklingsarbetet. Du arbetar med att analysera data, följa upp verksamheten, samordna projekt samt bidra till att driva förbättringar i vardagen. Rollen innebär att du skapar struktur, håller ihop processer och är en viktig länk både i utvecklingsinsatser och i det löpande administrativa stödet till cheferna.
Exempel på arbetsuppgifter inom verksamhetsutveckling:
• Planera, samordna och följa upp utvecklingsarbeten.
• Ta fram och analysera statistik, nyckeltal och andra beslutsunderlag.
• Leda eller delta i projekt, förbättringsarbeten och övriga utvecklingsinsatser.
• Bidra till struktur, tydlighet och samverkan inom och mellan enheter.
Exempel på arbetsuppgifter som chefsstöd:
• Boka och samordna möten, samt skriva minnesanteckningar och protokoll.
• Samla in, strukturera och sammanställa underlag inför beslut och möten.
• Vara ett administrativt stöd till verksamhetschef och enhetschefer i deras dagliga arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en eftergymnasial eller akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis vård, administration, ledarskap eller motsvarande. Du har erfarenhet av administrativt arbete, samordning eller verksamhetsutveckling och har en god analytisk förmåga och intresse för statistik, uppföljning och förbättringsarbete Vi ser även att du ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel och Word.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller processutveckling, arbete inom offentlig sektor samt vana att arbeta nära chefer i en stödjande roll.
Som person är du strukturerad, självgående och serviceinriktad. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du får skapa ordning och bidra till utveckling. Rollen kräver både initiativförmåga och förmåga att se helheten. Du är trygg i att arbeta både operativt och med långsiktiga utvecklingsfrågor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
