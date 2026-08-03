Verksamhetsutvecklare - it och transformation
Försvarets Materielverk (FMV) / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
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Vi söker verksamhetsutvecklare som vill bidra till utvecklingen av FMV:s it-verksamhet och stärka vår förmåga inom digitalisering och verksamhetsutveckling. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck – både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i att stödja infrastrukturstaben inom it i FMV:s pågående it-transformationsresa. Uppdraget innebär att omsätta strategiska mål och inriktningar till konkreta utvecklingsinsatser som bidrar till organisatorisk förflyttning och en långsiktigt stärkt förmåga inom it.
Du bidrar till utvecklingen av gemensamma arbetssätt, styrning och samverkan samt stärker vår innovations- och förändringsförmåga. Genom ett strukturerat arbetssätt planerar, genomför och följer du upp utvecklingsinitiativ för att säkerställa att de leder till önskade verksamhetseffekter, bidrar till organisationens lärande och skapar förutsättningar för kontinuerlig utveckling.
Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamheten och it. Du samordnar och koordinerar tvärfunktionella initiativ där flera intressenter och beroenden behöver hanteras samtidigt. Du ger stöd till i frågor som rör prioritering, styrning och transformation samt bidrar till att skapa en gemensam lägesbild genom att identifiera och visualisera beroenden, risker och förflyttningar på ett tydligt och lättillgängligt sätt.
En viktig del av uppdraget är att bidra till utvecklingen avförmågan inom digitalisering, artificiell intelligens (AI) och datadrivet arbetssätt ur ett verksamhets- och förändringsperspektiv. Du är även drivande i utvecklingen av agila arbetssätt som stärker innovation, samverkan och ett mer effektivt utvecklingsarbete.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning inom exempelvis verksamhetsutveckling, förändringsledning eller projektledning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen har du aktuell och relevant erfarenhet av verksamhetsutveckling. Du har minst några års dokumenterad erfarenhet av att driva processutveckling i större processorienterade organisationer där du framgångsrikt har samverkat med många olika intressenter. Du har även erfarenhet av att ge stöd till ledning i utvecklings- och förändringsfrågor samt av att planera och genomföra pedagogiska presentationer för olika målgrupper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att stödja verksamheter i förändringsarbete.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god helhetssyn och förmåga att skapa struktur i komplexa sammanhang. Du tar initiativ, driver utvecklingsarbete framåt och samarbetar väl med olika intressenter för att nå gemensamma mål. Vidare uttrycker du dig tydligt och pedagogiskt och har förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på infrastrukturstaben som ansvarar för it, lokaler och annan verksamhetskritisk infrastruktur som möjliggör ett effektivt och säkert arbete.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Kristina Leijonmalm via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lovisa Karlsson på lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10018350