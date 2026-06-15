Verksamhetsspecialist VA - Gaida för VA
Sokigo AB / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-06-15
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sokigo AB i Sundbyberg
, Stockholm
, Köping
, Gävle
, Mora
eller i hela Sverige
Verksamhetsspecialist VA – Gaida för VA
Sokigo har lanserat Gaida för VA, Sveriges smartaste verksamhetssystem för VA-branschen!
Nu söker vi en verksamhetsspecialist som vill hjälpa våra kunder att ta nästa steg – från rådgivning till implementation och omsätta ny teknik till konkret nytta i hela kundresan.
Som expert inom VA kombinerar du din branschkunskap med ett tydligt teknikintresse. Du bygger relationer, driver arbetet i mål och bidrar till att göra underjordisk infrastruktur synlig och beslutsbar genom data, analys och digitala arbetsflöden. Du kommer nära både kundernas verksamhet och våra interna team och är med och utvecklar våra erbjudanden över tid.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Stötta kunder vid införande och användning av Gaida för VA
Hålla utbildningar för kunder samt stödja dem i att utveckla sin verksamhet med hjälp av Gaida för VA
Genomföra verksamhetsnära tester av Sokigos lösningar samt genomföra kund-demos
Följa branschens utveckling och omsätta insikter till förbättringar av Sokigos erbjudande
Samverka med interna team för att vidareutveckla våra tjänster och produkterKvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom VA, t.ex. VA-ingenjör, utredningsingenjör eller motsvarande
Civilingenjörs-/högskoleutbildning inom ekosystemteknik, väg- och vatten, samhällsbyggnad eller likvärdigt
Meriterande med GIS-erfarenhet och/eller konsultbakgrund
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Du trivs i en rådgivande roll med kundkontakt, är nyfiken och håller dig uppdaterad inom teknik och bransch. Med resultatinriktning, pedagogisk förmåga och struktur gör du komplexa frågor begripliga och driver uppdrag i mål.
Vi erbjuder
Hos Sokigo blir du del av en kultur där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum. Vi har korta beslutsvägar, frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka arbetssätt och processer. Här får du kollegor som gärna delar kunskap och bygger lösningar tillsammans.
Bra att veta
Rollen innebär hantering utav data av samhällskänlig karaktär. Därför kommer säkerhetsprövning med bakgrundskontroll genomföras på slutkandidat.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning.
För en rättvis och objektiv process använder vi personlighets- och kapacitetstester.
Vill du veta mer om tjänsten?
Josefine Järdemar, Leveranschef – josefine.jardemar@sokigo.com
, 076 760 98 11
Frågor om processen? Simon Weidenberg, HR Business Partner – simon.weidenberg@sokigo.com
, 0720-92 75 33 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902142-2053155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sokigo AB
(org.nr 556550-6309), https://karriar.sokigo.com
Löfströms allé 1b (visa karta
)
172 66 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sokigo Jobbnummer
9963817