Verksamhetsschef kvinnokliniken
2026-04-06
I denna viktiga och ansvarsfulla chefsroll arbetar du tillsammans med klinikens chefer och medarbetare för att säkerställa patientsäker vård av hög kvalitet samt ett gott och professionellt bemötande.
Som verksamhetschef leder och fördelar du arbetet inom kliniken och har ett nära samarbete med övriga kliniker på sjukhuset samt sjukhusledningen. Du är direkt chef för klinikens tre avdelningschefer och ansvarar för omkring 20 läkare. I rollen ingår att ta fram både kort- och långsiktiga planer som är tydliga, hållbara och realistiska. Du följer kontinuerligt upp verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål och säkerställer en effektiv samordning av resurser. Planering för nya lokaler pågår och kommer att genomföras inom en snar framtid.
Om dig
Vi söker en person med stark problemlösningsförmåga som analyserar situationer ur ett helhetsperspektiv och kan identifiera risker och omsätta ny kunskap. Du är positiv och lösningsorienterad även under press och bidrar till stabilitet och framdrift i utmanande situationer. Du har en förmåga att strukturerat planera och följa upp för att nå både kort- och långsiktiga mål. Du trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål och bygger förtroendefulla relationer med personer på olika nivåer, både inom din och andra kliniker. Vidare kommunicerar du lyhört och tydligt samt har en förmåga att ge konstruktiv feedback och hantera frågor öppet och direkt. Som person har du god självinsikt och en förmåga att dra lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen.
Du som söker behöver ha en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning. Det är meriterande om du har genomfört ledarskapsutbildning och/eller tidigare arbetat som chef/ledare.
Din framtida arbetsplats
Kvinnokliniken i Västervik och Mödrahälsovården i norra Kalmar län verkar genom att bedriva verksamhet inom kvinnosjukvård, mödrahälsovård och förlossning. Kliniken omfattar gynekologisk mottagning med dagvård samt operations- och förlossningsavdelning. Vårdavdelning omfattar BB och gynekologisk slutenvård med 15 platser. Våra styrkor beskrivs i form av lojalitet och flexibilitet med stort lösningsfokus. Vi har roligt tillsammans, är stolta och upplever arbetet som både utvecklande och meningsfullt.
"Hos oss är vi omtänksamma om varandra och fokuserar på patientens och dess anhörigas bästa!"
I Region Kalmar län arbetar vi utifrån ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap - UL. Det betyder att vi eftersträvar ett chef- och ledarskap där chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare för att skapa delaktighet och engagemang, och som själv agerar föredöme och visar personlig omtanke. Läs gärna mer om det här: Ledare och chef | Region Kalmar Län
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Sibylle Loo sibylle.loo@regionkalmar.se 010-3587414 Jobbnummer
