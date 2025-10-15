Verksamhetssamordnare inom hemtjänsten
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Hemtjänsten ger stöd och omsorg i den enskildes hem för att möjliggöra ett självständigt och tryggt liv. Vi möter kunder med varierande behov - från serviceinsatser och trygghetslarm till avancerad omvårdnad. Vårt arbete präglas av ett rehabiliterande och salutogent förhållningssätt samt fast omsorgskontakt.
Är du en lyhörd, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livsglädje? Nu söker vi en verksamhetssamordnare till hemtjänstorganisationen.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare har du en arbetsledande roll i hemtjänstgruppen, där du leder, fördelar och säkerställer arbetet i den dagliga driften. Du samarbetar med en kollega i samma roll för ert område och arbetar tillsammans med enhetschefen för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten utifrån uppsatta mål.
I ditt arbete planerar och organiserar du verksamheten genom att analysera bemanningsbehov, lägga personalschema och hantera nya eller förändrade kundbeslut. Du fördelar arbetsuppgifter, förmedlar information till personalgruppen och ser till att lagar, regler och riktlinjer följs av medarbetarna. Du ansvarar även för ledighetshantering och fakturering, samt för introduktion av nya medarbetare och samordning av utbildningar och sammankomster.
Vidare följer du upp att alla kunder har en fast omsorgskontakt och säkerställer att uppdraget utförs enligt rutin. Du deltar också aktivt i att utforma, uppdatera och följa upp rutiner och arbetsmetoder. På så sätt bidrar du till en verksamhet som, genom planering, utveckling och uppföljning, når positiva resultat både kvalitativt och kvantitativt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg, alternativt en intern eller eftergymnasial utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg samt haft en arbetsledande funktion. Arbetet förutsätter att du har god datorvana, behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete samt arbete med planering- och schemaläggning.
Som person har du förmågan att arbeta med andra människor, lyssna, visa empati och respekt samt skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Vi söker dig som är prestigelös, kommunikativ, ansvarsfull och lösningsinriktad, med förmåga att tala tydligt och utstråla trovärdighet och självförtroende.
Du ser helhetsperspektiv, drar väl genomtänkta slutsatser och skapar fungerande lösningar med kommunens medborgare i fokus. Du levererar resultat både vad gäller kvalitet och produktivitet, arbetar systematiskt och metodiskt samt kan planera och organisera ditt arbete genom att sätta mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Vidare har du god samarbetsförmåga, bidrar till engagemang i arbetsgruppen och uppskattar att arbeta både i team och självständigt, med eget ansvar och beslutsfattande.
Vi erbjuder
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
