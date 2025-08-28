Verksamhetssamordnare
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskrona Visa alla socialsekreterarjobb i Karlskrona
2025-08-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Avdelningen för gemensam myndighet, hälso- och sjukvård och administration är en av sex avdelningar inom nya social- och funktionsstödsförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för utredning och uppföljning av barn och vuxnas behov av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) inom funktionshinderområdet samt socialpsykiatri, utredning av barn och ungas (upp till 20 år) samt vuxnas behov av stöd enligt SoL och Lagen om vård av unga (LVU). Avdelningen ansvarar också för att följa upp individer som är placerade på HVB, SiS, stödboende samt familjehem men också hälso- och sjukvård med funktioner som sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som stöd för verksamheterna inom SoL och LSS samt vara ett administrativt stöd till förvaltningen.
Uppdraget som verksamhetssamordnare med ansvar för samordning av insatser innebär att samordna processen från beslut till verkställighet inom social- och funktionsstödsförvaltningen utifrån en ny organisering. Den primära arbetsuppgiften är att brukare ska få beviljad insats verkställd utifrån dennes behov, förutsättningar och önskemål. Insatserna återfinns inom funktionsstödsområdet såsom daglig verksamhet och särskilt boende (LSS/SoL).
Som verksamhetssamordnare med ansvar för samordning av insatser behöver du ha en god insyn i förvaltningens olika verksamheter och upparbeta ett nära samarbete med förvaltningens verkställande chefer för att kunna erbjuda bästa matchning. Insatsplaneringar ska ske utifrån individens behov och samtidigt värna om förvaltningens resurser.
Eftersom uppdraget med ansvar för samordning av insatser är en ny tjänst finns det möjlighet för dig att vara med och påverka utformningen av tjänsten.Kvalifikationer
Du som sökande skall ha socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande/lämplig.
Erfarenhet av att ha arbetat inom funktionsstödsområdet ses som meriterande.
Som verksamhetssamordnare med ansvar för samordning av insatser behöver du ha en god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, vara lösningsfokuserad samt vara bekväm med att fatta beslut. Det är viktigt att du har en god analytisk förmåga för att kunna identifiera behov och utveckla området för att bidra till förvaltningens strategiska arbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Sofia Wildros sofia.wildros@karlskrona.se 0455-303103 Jobbnummer
9479607