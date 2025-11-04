Verksamhetsnära ekonom
Vill du arbeta med verksamhetsnära ekonomi på FOI i Linköping? Lockas du av möjligheten att bli en viktig kugge i en spännande och växande verksamhet som ligger på teknikens framkant? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
I rollen som ekonom på avdelning Cyberförsvar och ledningsteknik, kommer du att få ett omväxlande arbete där du arbetar med ekonomi närmast kärnverksamheten. Du kommer stödja avdelningen i olika arbetsuppgifter så som exempelvis:
Underhålla och registrera t.ex. projekt-, offert och beställningsregister i ekonomisystemet
Kvalitetssäkring vid fakturering av projekt
Löpande bokföring, uppföljning och bokslut
Ekonomiska analyser och olika utredningsuppdrag
Stödja avdelningens chefer och projektledare i projektens olika faser
Du kommer att vara en av två ekonomer som ingår i avdelningens kansli tillsammans med administratörer och handläggare. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens controller och kommer att vara ett viktigt stöd vid budgetering, prognoser och uppföljning av avdelningen och våra projekt. Du kommer även samarbeta med andra ekonomer på FOI och ingå i en avdelningsöverskridande ekonomigrupp på myndigheten som tillsammans utvecklar FOI:s rutiner och processer inom redovisningsområdet.
Om enheten
Rollen är placerad på FOl:s avdelning Cyberförsvar och Ledningsteknik som har ca 200 anställda i Linköping.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper som FOI bedömer som likvärdiga.
Tre års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet.
Goda kunskaper i Excel.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
Som person är du strukturerad, analytisk och kvalitetsmedveten samt har förmågan att självständigt kunna prioritera arbetsuppgifter och ta ansvar för att de genomförs. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiskt arbete inom statlig verksamhet med olika finansieringsformer.
Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet UBW (Agresso).
Erfarenhet av EU- och/eller EDF-projektredovisning.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 25 november 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Sjödin. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
