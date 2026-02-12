Verksamhetsnära controller
2026-02-12
Är du controller med erfarenhet av ekonomistyrning? Nu söker vi en ny medarbetare till infrastrukturstaben med inriktning mot fastighetsavdelningen. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i uppdrag som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
I rollen som controller är du ett viktigt stöd för avdelningens chefer, enhetschefer, dess ledningsgrupp och budgetansvariga medarbetare. Du fungerar som ett bollplank i ekonomiska frågor och bidrar med analyser och underlag som stödjer strategisk planering och välgrundade beslut.
Du ansvarar för att leda avdelningens budget- och prognosarbete tillsammans med chefer och budgetansvariga samt att säkerställa att processerna fungerar effektivt och enhetligt. Du ansvarar även för att samordna och kvalitetssäkra avdelningens totala ekonomi.
En del av ditt uppdrag är att analysera avvikelser och följa upp nyckeltal samt ge ekonomiskt stöd i enskilda projekt och uppdrag.
Du har dessutom en sammanhållande roll för avdelningens investeringar och säkerställer att dessa investeringar följs upp, värderas och hanteras på rätt sätt. Utöver det arbetar du kontinuerligt med att utveckla rutiner och arbetssätt inom ekonomiområdet.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av ekonomistyrning och arbete med analys, planering, rapportering, uppföljning samt budget och prognos. Du har även aktuell och relevant erfarenhet av arbete som controller eller motsvarande med ansvar för uppföljning kopplat till projekt eller uppdrag samt gett stöd i ekonomiska frågor till chefer. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har arbetat i business intelligence-system, exempelvis Power BI eller liknande. Har du dessutom erfarenhet av investeringar och avskrivningar inom fastighetsområdet är det en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är analytisk och har en förmåga att på ett pedagogiskt sätt anpassa ditt budskap till mottagaren. Vi ser även att du är självgående och har en förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på infrastrukturstaben som ansvarar för IT, lokaler och annan verksamhetskritisk infrastruktur som möjliggör ett effektivt och säkert arbete. Ekonomi- och controllerfunktionen på avdelningen ledningsstöd ansvarar bland annat för att leda och stödja stabens funktioner med planering, budget, prognos, analys, uppföljning och ekonomisk rapportering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Jeanette Van der Hagen på jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
