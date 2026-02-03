Verksamhetscontroller till utbildningssektorn
2026-02-03
Vi söker nu en Verksamhetscontroller till ett konsultuppdrag inom utbildningssektorn.
I rollen får du en central position med ansvar för ekonomiska flöden, bidragshantering och kvalitetsuppföljning inom skolområdet. Du arbetar nära verksamheten och Business Controller och har många kontaktytor, både internt och externt.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
Ansvar för statsbidragshantering under ledning av Skolchef
Skolpengshantering, inklusive framtagande av underlag till fakturering
Löpande omvärldsbevakning av potentiella bidrag som kan sökas
Säkerställa korrekthet i ansökningar och tillhörande underlag
Processkartläggning
Stötta skolenheternas administrativa personal avseende elevadministration vid behov
Ansvar för sammanställning av kvalitetsdata för hela skolområdet
Administrera huvudmannens enkäter till elever och vårdnadshavare
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av controlling eller kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom skola, offentlig eller idéburen verksamhet.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Erfarenhet av bidragshantering, skolpeng eller liknande finansieringsmodeller
God förståelse för redovisning och prognosarbete
Vana att arbeta nära verksamheten och kommunicera med olika funktioner
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya processer och system
Ett strukturerat, noggrant och lösningsorienterat arbetssätt
Arbete med likviditetsprognoser
Löpande redovisningsuppgifter såsom fakturering, bokningar och reserveringar
Medverkan i prognosprocesser i dialog med enhets- och verksamhetschefer
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med analys och samordning.
Bra att veta
Uppdraget är placerat i Stockholmsområdet och sträcker sig fram till slutet av augusti. Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Marie Källström på telefon: 07 0 7519343 eller alternativt via email marie.kallstrom@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support.
