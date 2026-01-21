Verksamhetscontroller till Förvaltnings AB Framtiden
2026-01-21
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till välfungerande styrning i en hel koncern?
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till välfungerande styrning i en hel koncern?

Vi söker nu en analytisk och strukturerad person som vill ta ett samordnande ansvar för intern styrning, kontroll, uppföljning och rapportering i en komplex organisation.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för att koordinera koncernens arbete med intern styrning och kontroll samt riskanalyser. Du tar fram övergripande riskbedömningar och internkontrollplaner och följer upp att beslutade åtgärder och kontroller genomförs - både för moderbolaget och koncernen som helhet.
Du ansvarar för insamling och rapportering i verksamhetsuppföljningar till Göteborgs Stad och Stadshus AB av program, planer och uppdrag och samordnar koncernens rapportering enligt CSRD/ESRS till Stadshus AB. Genom att du representerar koncernen i stadens forum inom området får du tillgång till ett brett nätverk i Göteborgs Stad.
Du är systemansvarig för Stratsys, koncernens (och Göteborgs Stads) system för verksamhetsstyrning, och ansvarar för utveckling och administration. Rollen innebär även ett operativt arbete i Stratsys där du samordnar verksamhetsplanering och rådsplaner.
Du har en samordnande roll för koncernens controllergrupp och bistår kvalitetschef med sammanställningar, rapporter samt underlag och presentationer inför bland annat koncernledning och styrelsemöten. I rollen ingår även att bistå bolagets Business Controller i arbetet med budget, prognoser, utfall och ekonomiska analyser. Du samordnar också hanteringen av koncernens styrande och stödjande dokument.
Du blir en del av ekonomiavdelningen på moderbolaget. Avdelningen omfattar sju medarbetare och leds av ekonomichef. Avdelningen ansvarar för frågor inom redovisning, business control, fastighetsvärdering/investeringsanalys, hyresmarknad och IT.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt flerårig erfarenhet av liknande roller. Det är meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrda organisationer.
Du är van att jobba i styr- och rapporteringssystem. Erfarenhet eller baskunskaper inom CSRD/ESRS, hållbarhetsrapportering och/eller årsredovisning är meriterande.
Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift eftersom en stor del av ditt arbete handlar om att skriva, föredra och sammanfatta.
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk och ha förmåga till helhetssyn och att snabbt kunna identifiera kärnan i komplexa frågeställningar. Du är nyfiken till din person, ser samband och kan dra välgrundade och logiska slutsatser även när informationen är begränsad eller komplex.
Du är en noggrann person som värdesätter detaljer samtidigt som du ska hantera flera parallella processer på ett effektivt sätt. Du behöver vara strukturerad och ha god förmåga att planera och prioritera ditt arbete då skarpa deadlines är vanligt i arbetsuppgifterna. Du följer upp och utvecklar ditt arbetssätt för att nå hög kvalitet och effektivitet.
Du kommer ha många kontaktytor i ditt jobb och många av uppgifterna löser du genom samarbete och kommunikation med andra. Du trivs bra i en roll som kombinerar samarbete med andra med självständigt ansvar.
Om arbetsplatsen
Var fjärde göteborgare bor i en av Framtidenkoncernens 76 000 lägenheter. Det gör oss till Sveriges största allmännytta och en viktig aktör i utvecklingen av Göteborgs Stad. Med raka ryggar och varma hjärtan gör vi allt vi kan för att bidra till Göteborgs mål om en jämlik och hållbar stad för alla. För att nå målet behöver vi utveckla våra fastigheter, områden och förutsättningar för de som bor hos oss.
Framtidenkoncernen består av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden och åtta dotterbolag. Koncernen har fem förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Göteborgslokaler), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren). Besök gärna: www.framtiden.se
Ansökningsinformation
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
