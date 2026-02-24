Verksamhetscontroller till Controllerenheten
2026-02-24
Är du en driven och nyfiken person med en passion för att uppnå resultat och påverka framtidens hälsa och vård? Vi söker nu en Verksamhetscontroller till vår Controllerenhet. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i ett meningsfullt arbete!
Vi sökerVi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, logistik, styrning och ledning eller motsvarande relevant erfarenhet. Du har gärna tidigare erfarenhet av förändringsledning och/eller verksamhetsnära stöd inom offentlig sektor eller i producerande företag.
Som verksamhetscontroller hos oss får du en central roll i vårt samordningsteam för produktions- och kapacitetsstyrning, där du arbetar nära våra verksamheter och bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vi söker dig som trivs i det verksamhetsnära arbetet och som genuint brinner för att samverka med chefer och medarbetare för att omsätta analys till konkret förbättring i vardagen. Du har goda digitala kompetenser och ett stort intresse för digitala verktyg (ex. Excel/Business Intelligence-verktyg såsom Power BI och Business Objects). Goda kunskaper i och intresse för databearbetning, informationsanalys samt datadriven utveckling är viktigt. Erfarenhet av produktionsstyrning, logistik och/eller kunskap inom hälso- och sjukvårdsdata är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat. Vi värdesätter din problemlösningsförmåga och din förmåga att analysera och agera på komplexa frågor. Du har god kommunikationsförmåga, kan leda och inspirera utan att ha formellt chefsansvar, och du kan prioritera och fatta beslut baserade på tillgänglig information.
Det här får du arbeta med
Som verksamhetscontroller stödjer du controllers, HR, chefer och andra yrkesgrupper i arbetet med att planera, dimensionera och följa upp verksamheten för att möta medborgarnas behov av vård. Du arbetar nära verksamheterna och samverkar tätt med såväl controller- som HR-funktioner för att ta fram hållbara produktions- och kapacitetsplaner samt säkerställa en strukturerad uppföljning av dessa.
Du verkar både strategiskt och taktiskt tillsammans med andra verksamhetsstöd, såsom ekonomi, HR, kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling. I rollen ansvarar du för att ta fram relevanta data och analyser, utveckla kvalificerade beslutsunderlag samt stödja chefer och kollegor genom utbildning, metodutveckling och etablering av arbetssätt inom produktions- och kapacitetsstyrning.
Organisatoriskt är du placerad på Controllerenheten i ett team om 25 kompetenta och engagerade controllers och verksamhetscontrollers. Du arbetar verksamhetsnära och arbetsleds av ansvarig för Produktions- och Tillgänglighetsteamet (PTT).
Det här erbjuder vi dig
• Erfarna och engagerade kollegor med stort hjärta och bred kunskap och kompetens
• Individanpassad introduktion där vi omhändertar och utvecklar just dina kunskaper och erfarenheter
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Möjlighet till distansarbete finns i viss utsträckning. Resor kan förekomma i arbetet. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Region Norrbotten
Enhetschef
