Verksamhetschef till Vårdcentralen Ljungbyhed
Region Skåne, Primärvården / Sjukvårdschefsjobb / Klippan Visa alla sjukvårdschefsjobb i Klippan
2026-04-15
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du vår nästa verksamhetschef till Vårdcentralen Ljungbyhed? Varmt välkommen med din ansökan.
På Vårdcentralen Ljungbyhed är tillsammans vårt starkaste ledord. I en småskalig verksamhet med cirka 4100 listade patienter och ett 15-tal engagerade medarbetare finns inget utrymme för soloprestationer här arbetar vi som ett lag med våra patienters behov i centrum.
Verksamheten präglas av en samlad och bred kompetens. Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, medarbetare med psykosocial kompetens och rehabiliteringspersonal tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare som utgör basen i verksamheten. Under samma tak finns även vår barnavårdscentral där vi möter den kommande generationen och deras familjer.
Vi är stolta över vår vårdcentral och det arbete vi gör varje dag. Det goda, prestigelösa samarbetet, den självständiga och drivna personalen samt den höga trivseln har bidragit till stabilitet i verksamheten. Vårt gemensamma arbete har också uppmärksammats genom att vi blivit nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2026.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Arbetsuppgifter
Uppdraget som verksamhetschef på Vårdcentralen Ljungbyhed är ett delat uppdrag, där du förväntas balansera rollen som chef med arbete kliniskt eller i ett annat uppdrag utifrån din profession.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål och har det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. I uppdraget finns stor frihet att leda och utveckla verksamheten utifrån de förutsättningar som ges inom Hälsoval Skåne. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling.
Rollen innebär en kombination av strategiskt, operativt och coachande ledarskap. Samverkan med fackliga företrädare, kommunen samt andra interna och externa parter är en väsentlig del i uppdraget.
Till din hjälp har du, utöver dina närmsta medarbetare, en kompetent grupp chefskollegor samt tillgång till stöd från stab med HR-partner, controller och chefläkare allt för att du ska lyckas i ditt uppdrag. Din närmsta chef är primärvårdschefen och du ingår i verksamhetschefsgruppen i Primärvården Skåne Nordväst samt i ett kluster av närliggande vårdcentraler. Detta välkomnande och stöttande nätverk ger dig goda möjligheter till erfarenhetsutbyte, ledarskapsutveckling och gemensamt lärande.
Självklart värnar du om den viktigaste relationen i uppdraget den med våra patienter och invånare. Det innebär att du aktivt lyssnar till deras berättelser och arbetar för en god, nära och personcentrerad vård av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För att vara aktuell för rollen har du ledarerfarenhet och gärna även några års chefserfarenhet. Erfarenhet från hälso- och sjukvården är en fördel och det är viktigt att du har en god förståelse för det kliniska arbetet samt de olika professionerna inom primärvården. Vi värdesätter även erfarenhet av facklig samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete. Eftersom tjänsten innebär resor och begränsad kommunikation med kollektivtrafik är giltigt B-körkort en förutsättning.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Du bygger vidare på det som fungerar väl och skapar engagemang genom ett synligt och tillitsbaserat ledarskap, där självständighet och frihet under ansvar är en naturlig del av vardagen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi planerar att hålla intervjuer torsdag 21 maj.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318463".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0255)
Scheelevägen 8 (visa karta
)
223 81 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Jennifer Nilsson, Rekryterare, frågor om rekrytering 0722353403 Jobbnummer
9856056