Verksamhetschef till Vårdcentralen Linghem
Välkommen till Vårdcentralen Linghem, en vårdcentral med ett prestigelöst klimat där allas kunskaper, kompetenser och erfarenheter tas tillvara. Vårdcentralen ligger central i Linghem, vi arbetar aktivt med att bibehålla en hög tillgänglighet och därmed skapa tillit för vården.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, migrationshälsa, barnhälsovårdsenheten, 1177 via telefon och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn och ungdomar, vuxna och äldre. Primärvården är navet i hälso- och sjukvården, vår ambition är att primärvården ska vara varje medborgares naturliga och första ingång till hälso- och sjukvård.
Vårdcentralen Linghem ligger fem minuter med pendeltåg från Linköpings centrum och har idag cirka 6 700 listade patienter. Vi är en välbemannad och välfungerande vårdcentral där medarbetarna trivs. Du kommer jobba med kompetenta kollegor som välkomnar dig till vårt team. Vi erbjuder dig som verksamhetschef en skräddarsydd introduktion efter dina behov.
Dina arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du att leda, planera och utveckla verksamheten. Du har ansvar för budget, personal, arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinsk kvalité i nära samarbete med vårdenhetschef/sektionsledare. Din roll är värdefull då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Som verksamhetschef för vårdcentralen utgör du en viktig aktör i samhället, där samarbetet med andra aktörer utgör en del av uppdraget. Likaså krävs ett intresse för att mångfald och ett engagemang för förebyggande arbete för att lyckas i rollen.
I detta uppdrag har du möjlighet att kombinera tjänsten med att arbeta kliniskt upp till 50% i din grundprofession inom hälso- och sjukvård förutsatt att det ingår i vårdcentralens arbete. På så vis får du en bra inblick i verksamheten på vårdcentralen och kan behålla en fot i det patientnära arbetet. Som verksamhetschef är du också med och bidrar till den gemensamma utvecklingen av primärvården inom Region Östergötland. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling för dig som chef inom Region Östergötland.
Dina närmaste kolleger är andra verksamhetschefer på regiondrivna vårdcentraler i centrala Östergötland (Linköping, Kisa, Åtvidaberg och Ydre). Du ingår i primärvårdens chefsforum och rapporterar närmst till primärvårdsområdeschef.
Vi är cirka 27 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, samtalsmottagning, undersköterskemottagning, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för läkarmedverkan på några av kommunens särskilda boenden.
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom hälso- och sjukvård som till exempel sjuksköterska, kurator eller läkare. Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och gärna tidigare chefserfarenhet eller erfarenhet av arbete i ledningsfunktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom primärvård och är väl förtrogen med de krav och utmaningar som en vårdcentral ställs inför. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver detta.
Du har goda ledaregenskaper med förmågan att motivera och skapa goda relationer. Du skapar riktning, engagemang och delaktighet och driver utvecklings- och förändringsarbete med fokus på kvalitet, hållbarhet och verksamhetens uppdrag. Du samarbetar bra med andra och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och litar på kunskapen som finns hos alla professioner på vårdcentralen. Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare har du ett helhetsperspektiv och bidrar till att vårdcentralens resurser används på bästa sätt. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 21. Du kommer erbjudas en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
581 85 LINKÖPING
Primärvårdsområdeschef
Sara Waernér sara.waerner@regionostergotland.se 010-1039638
9868196