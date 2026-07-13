Verksamhetschef till Vård och omsorg
Lindesbergs kommun, Adm Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Lindesberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lindesberg
2026-07-13
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Vill du bidra till en verksamhet som gör verklig skillnad i människors liv? Är du en trygg och modig ledare?
Socialförvaltningen arbetar för att skapa trygghet, självständighet och god livskvalitet för människor i olika skeden av livet. Det finns fyra verksamheter inom förvaltningen, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd. Med människan i fokus arbetar vi tillsammans för att ge stöd, omsorg och service med kvalitet och omtanke.
Vård och omsorg innefattar särskilda boenden och hemtjänst samt en bemanningsenhet som tillsätter korttidsvikariat och timvikarier.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med fokus på att öka de enskildas inflytande, implementera nya arbetssätt, främja engagerade och friska medarbetare samt säkerställa kompetensförsörjning. Vår utmaning är att utveckla ett mer effektivt arbetssätt samtidigt som vi bibehåller hög kvalitet på stöd och omsorg. Du kommer att ansvara för två ledningsgrupper, en för hemtjänst och en för särskilda boenden med totalt 13 engagerade och kunniga enhetschefer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. Du både vill och förmår leda verksamheten kostnadseffektivt mot god kvalitet samt säkerställer att lagar, riktlinjer och rutiner följs. Vidare ingår omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad inom aktuell forskning och utveckling. Som verksamhetschef förväntas du representera och driva kommunens frågor inom vård och omsorg i olika typer av sammanhang. Även samverkan med andra förvaltningar och aktörer ingår. Samverkan med fackliga organisationer är en viktig del för att lyckas i ditt uppdrag.
I uppdraget som verksamhetschef leder och utvecklar du strategiskt din verksamhet framåt i arbetet med att skapa den bästa möjliga verksamheten. Därför är det viktigt att arbeta nära verksamheten så att du bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer, både internt och externt.
Du är direkt underställd förvaltningschef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp med fokus på strategiska frågor. Här bidrar alla aktivt och tar ett helhetsansvar för kvaliteten och utvecklingen inom förvaltningens alla verksamhetsområden för att tillsammans leda förvaltningens utveckling vidare framåt.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete. Du får en förvaltningschef som är närvarande, positiv och tydlig och ger dig stort utrymme att utforma ditt arbetssätt. Du har även stöd och hjälp av dina kollegor i ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av förvaltningschef, tre verksamhetschefer, två utvecklingsstrateger och enhetschef för digitalisering och välfärdsteknik. Det finns ett gott samarbete med olika stödfunktioner som HR, ekonomer och lönespecialist.
Vi vill vi att våra chefer ska trivas och utvecklas i sina uppdrag. Vi förväntar oss att du tror på och arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap, bygger på dina styrkor och arbetar med dina utvecklingsområden. Vi erbjuder motionstimme eller motionspeng, semesterväxling och möjlighet till visst arbete på distans.Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten och flerårig erfarenhet som chef. Vidare har du erfarenhet av arbete inom området samt arbete i en politiskt styrd organisation. Du har god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt i det svenska språket. B-körkort är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer.
Vi söker dig som har förmågan att inspirera, lyfta och utmana din omgivning. Du har ett ledarskap som genom tillit skapar engagerade, delaktiga och självständiga medarbetare. Du är en närvarande och trygg ledare som är lyhörd för andra och är bra på att samverka, samtidigt som du kan vara modig och tydlig när det kommer till att fatta beslut. Du behöver också ha ett stort driv och engagemang i utvecklingsfrågor. Du har ett strategiskt tänk och en helhetssyn utifrån ledningsgruppens uppdrag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, även i förvaltningens ledningsgrupp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Innan anställning behöver registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag. Rekryterande chef har semester och är åter i tjänst v5 augusti, återkom då vid eventuella frågor. Vi planerar preliminärt att genomföra första intervjuer v. 34-35. Därefter kommer fortsatta intervjuer att genomföras under v.36-37.
I Lindesbergs kommun arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, hållbar och utvecklande vardag för människor i livets alla delar. Vår värdegrund tillsammans, med nyfikenhet, drivkraft och omtanke genomsyrar vårt arbete och hur vi möter varandra varje dag. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i en organisation där engagemang, samarbete och utveckling är viktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
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711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Adm Socialförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef socialförvaltningen
Mladenka Gustafsson mladenka.gustafsson@lindesberg.se 0581-816 26 Jobbnummer
10000714