Verksamhetschef till Vård och Omsorg
Adecco Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Höör Visa alla ekonomichefsjobb i Höör
2026-02-27
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Höör
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige
Höörs kommun genomför nu en kraftfull och långsiktig satsning inom vård- och omsorgsområdet för att stärka den strategiska kapaciteten och möta framtidens behov med kvalitet, hållbarhet och tydligt ledarskap. Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg? Då är detta en tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Höörs kommun utvecklar och renodlar nu verksamheten inom vård och omsorg och söker därför två verksamhetschefer, Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning och Myndighet.
Som verksamhetschef för Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård har du det övergripande ansvaret att driva strategisk utveckling, säkerställa hög kvalitet och leda den verksamhetsnära organisationen inom ditt område.
Rollen innebär att du leder genom chefer och utvecklar effektiva, hållbara och behovsanpassade arbetssätt. Du är en tydlig och närvarande ledare som styr mot uppsatta mål och skapar rätt förutsättningar för både chefer och medarbetare att lyckas. Du får ett samlat helhetsansvar för särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering.
Ditt strategiska ansvarsområde omfattar:
• Leda, coacha och utveckla enhetschefer
• Ansvara för budget, ekonomistyrning och resurseffektivitet
• Säkerställa systematisk uppföljning via nyckeltal, analys och omvärldsbevakning
• Utveckla och implementera hållbara och kvalitativa arbetssätt och processer
• Säkerställa tydlig kommunikation, beslutsvägar och struktur i ledningen
• Samverka med interna och externa aktörer, inklusive myndigheter och vårdgivare
• Bidra till långsiktig kompetensförsörjning och en hållbar arbetsmiljö
Om dig
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet från äldreomsorg och hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av att arbetsleda chefer.
• Erfarenhet av ekonomistyrning, budgetansvar och resurseffektivitet.
• Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och implementering av nya arbetssätt.
• Erfarenhet av att arbeta med nyckeltal, analys, omvärldsbevakning och behovsbedömningar.
Som person har du en stark analytisk förmåga, ser helheten och förstår sambanden mellan kvalitet, behov och resursanvändning. Du är strukturerad och arbetar metodiskt med planering, uppföljning och kvalitet, samtidigt som du driver verksamheten framåt och säkerställer att förbättringar implementeras.
Du bygger förtroende, samverkar på alla nivåer och är kommunikativ och transparent, skapar trygghet i förändring och förklarar komplexa frågor på ett begripligt sätt. Ditt ledarskap är tydligt och modigt, du tar beslut, prioriterar och skapar klarhet för både chefer och medarbetare.
Meriterande är om du har utbildning inom ledarskap, förändringsledning eller annan strategisk ledarskapskompetens. Tidigare erfarenhet av förändringsarbete i komplexa eller politiskt styrda organisationer samt strategiskt arbete i större organisationer med flera intressenter ses också som meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Om Höörs Kommun
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekryteringsprocess samarbetar Höörs Kommun med Adecco. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlaren via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Tjänsten som Verksamhetschef är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Idag har Höörs kommun inget distansavtal. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Ansök senast: 2026-03-22 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Cecilia.Danlaren@adecco.se Jobbnummer
9768961