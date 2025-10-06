Verksamhetschef till Renatusgården
2025-10-06
Renatusgården vänder sig till personer från 25 år som till följd av t.ex. psykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, begåvningshandikapp och ett problemskapande beteende har nedsatt förmåga till socialt samspel och de krav som ställs på att t.ex. hantera ett eget boende. Vi tar emot kvinnor samt män.
Verksamheten är belägen i Rånäs, Norrtälje kommun och vi har en daglig verksamhet i centrala Norrtälje som du kommer att ansvara för.
Det finns även ett stödboende som du kommer ansvara för.
Personalgruppen består idag av 6 personal som går på schemarad och cirka 5 behovsanställda som jobbar vid behov.
Verksamheten har en sjuksköterska på deltid. Det jobbar även andra funktioner på företaget som sitter på huvudkontoret i Norrtälje där även du som verksamhetschef kommer att ha ditt kontor.
Att du delar Renatusgårdens inställning om att skapa en bra tillvaro för andra är viktigt. För oss betyder det att alla människor har samma värde. Vi tror på att alla människor är utvecklingsbara. För oss är det viktigt att du delar den uppfattningen.
Du är socionom, sjuksköterska eller har motsvarande akademisk utbildning som godkänns av IVO. Vi söker dig med kunskap och gedigen erfarenhet av ledarskap. Erfarenhet av målgruppen inom är ett krav.
Du sätter kvalitet och våra klienters bästa först. Längre erfarenhet av, och/eller kompletterande utbildning i, ledarskap är meriterande.
Tjänsten är på 100% och du behöver bli godkänd av IVO att stå på våra 2 tillstånd för att kunna få fast anställning.
Leda och planera så vi uppfyller alla krav som ställs på oss av våra olika tillsynsmyndigheter; socialtjänsten, IVO, Arbetsmiljöverket och att våra medarbetare trivs och har en bra arbetsmiljö.
I tjänsten ingår personalansvar samt ansvar för marknadsföring/jobba in placeringar när vi har lediga platser. Vi deltar årligen på olika mässor där du kommer att delta på med samordnare för att marknadsföra Renatus AB. Vi har ett flertal upparbetade kommuner som du ska bibehålla god relation till. Du kommer att få arbeta att skriva ramavtal för att kunna öka förfrågningarna till verksamheten samt att vi ska kunna expandera på sikt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: linus@renatus.se
