Verksamhetschef till Mora lasarett!

2025-08-22
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård? Genom en organisationsöversyn samlar vi ansvaret för Medicinkliniken och Akutmottagningen under en gemensam verksamhetschef - och nu söker vi dig som vill ta dig an detta spännande uppdrag!
Mora lasarett är ett akutsjukhus i nordvästra Dalarna, omgivet av storslagen natur och med närhet till fjällvärlden. Medicinkliniken är sjukhusets största klinik med ca 250 anställda. Vi erbjuder specialiserad vård till vuxna med akuta och kroniska sjukdomar inom internmedicin, inklusive kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, hematologi, geriatrik och neurologi. Kliniken har 58 slutenvårdsplatser och en bred öppenvårdsverksamhet med bland annat medicinmottagning, endoskopienhet, diabetesmottagning, klinisk fysiologi, njurmottagning med dialys, dagvård för blodpatienter, rehabilitering och minnesmottagning.
Akutmottagningen i Mora har 53 anställda och tar emot cirka 25 500 besök per år från ett upptagningsområde på cirka 80 000 invånare - en siffra som fördubblas under turistsäsong. Här arbetar läkare inom medicin, kirurgi, ortopedi och anestesi från sjukhusets kliniker. Mottagningen kännetecknas av god patientlogistik, låg personalomsättning och långtgående digitalisering, med patientdokumentation i realtid även vid trauman och allvarliga sjukdomsfall.
Som verksamhetschef leder du både Medicinkliniken och Akutmottagningen tillsammans med engagerade avdelningschefer och i nära samarbete med andra kliniker. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och arbetar för att säkerställa hög vårdkvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.
I rollen driver du utvecklingen av akut- och medicinverksamheten med ett tydligt helhetsperspektiv på hälso- och sjukvården. Du bidrar aktivt i regionens omställning mot en god och nära vård och verkar för en hållbar arbetsmiljö som skapar engagemang och arbetsglädje. Även facklig samverkan är en självklar del av ditt uppdrag.
Du är direkt underställd divisionschefen för Division Medicin och ingår i divisionens ledningsgrupp. Rollen innebär bred samverkan, både internt och externt, med många kontaktytor och goda möjligheter att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården i Dalarna!
Denna tjänst innebär tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som chef i fyra år.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant akademisk utbildning
Gedigen chefserfarenhet
Erfarenhet av hälso- och sjukvård
Mycket goda språkkunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande
Tidigare varit chef över andra chefer
Erfarenhet av att ha drivit förändringsarbeten och verksamhetsutveckling
Genomgått en ledarskapsutbildning
Ha en förståelse för de olika verksamhetsområdena Akut, Medicin, Geriatrik och Rehabilitering
Du är en tydlig och lösningsinriktad ledare som skapar förtroende genom att kommunicera öppet och bygga goda relationer. Du värnar om samarbetet och ser styrkan i att skapa nätverk både inom och utanför organisationen. Du ser helheten och formar både kort- och långsiktiga planer som är realistiska och förankrade. Med engagemang och nyfikenhet driver du utveckling, söker aktivt idéer och feedback från andra och inspirerar till delaktighet. Du är affärsmässig i ditt förhållningsätt och fokuserar på det som skapar värde.
Är det dig som person och ditt CV vi har beskrivit? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan!
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Ersättning
