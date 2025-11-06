Verksamhetschef till hemtjänstverksamhet

Glimtens hemtjänst och service AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-11-06


Vi söker en engagerad och erfaren verksamhetschef till Glimtens hemtjänst i Stockholm

Publiceringsdatum
2025-11-06

Kravprofil för detta jobb
• Minst 24 månaders sammanhängande praktisk erfarenhet av operativ arbetsledning på heltid inom hemtjänst (både service och omvårdnad).
• Erfarenheten ska inkludera ekonomi, personal- och verksamhetsansvar.
• Erfarenheten ska vara förvärvad inom de senaste sju åren
• Relevant utbildning inom vård, social omsorg eller ledarskap är meriterande.

Om tjänsten
Vi erbjuder:
• En utvecklande roll med stor möjlighet att påverka
• Stöd från engagerat team
• Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse
Välkommen med din ansöka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: info@glimtens.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glimtens hemtjänst och service AB (org.nr 559295-0132)
Cedergrensvägen45 (visa karta)
126 36  HÄGERSTEN

Arbetsplats
Glimtens hemtjänst & service AB

Jobbnummer
9592084

