Verksamhetschef till hemtjänstverksamhet
Glimtens hemtjänst och service AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glimtens hemtjänst och service AB i Stockholm
Vi söker en engagerad och erfaren verksamhetschef till Glimtens hemtjänst i StockholmPubliceringsdatum2025-11-06Kravprofil för detta jobb
• Minst 24 månaders sammanhängande praktisk erfarenhet av operativ arbetsledning på heltid inom hemtjänst (både service och omvårdnad).
• Erfarenheten ska inkludera ekonomi, personal- och verksamhetsansvar.
• Erfarenheten ska vara förvärvad inom de senaste sju åren
• Relevant utbildning inom vård, social omsorg eller ledarskap är meriterande.Om tjänsten
Vi erbjuder:
• En utvecklande roll med stor möjlighet att påverka
• Stöd från engagerat team
• Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse
Välkommen med din ansöka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: info@glimtens.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glimtens hemtjänst och service AB
(org.nr 559295-0132)
Cedergrensvägen45 (visa karta
)
126 36 HÄGERSTEN Arbetsplats
Glimtens hemtjänst & service AB Jobbnummer
9592084