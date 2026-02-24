Verksamhetschef till Barn och ungdomspsykiatrin
2026-02-24
Vill du bidra till barns och ungas psykiska hälsa och samtidigt leda i förändring? Som verksamhetschef inom BUP får du möjlighet att tillsammans med engagerade chefer och medarbetare utveckla en trygg, tillgänglig och kunskapsbaserad vård för barn och unga. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för kvalitet, utveckling och resultat - och som drivs av att skapa hållbara strukturer som möter både dagens behov och morgondagens utmaningar inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden. Vi har stort fokus på etik och samverkan samt har en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som verksamhetschef inom BUP har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp verksamheten med barn och ungas bästa i fokus. Du ansvarar för kvalitet, patientsäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och politiska mål.
I uppdraget ingår att:
Leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål med fokus på kvalitet, tillgänglighet och god vård.
Ha det samlade ansvaret för personal, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Driva och förankra förändrings- och utvecklingsarbete utifrån verksamhetens behov och omvärldens krav.
Säkerställa systematisk uppföljning och analys av resultat för att skapa kontinuerlig förbättring.
Ansvara för budget, resursfördelning och ekonomisk uppföljning.
Samverka med interna och externa aktörer såsom vårdgrannar, kommuner, skola och andra myndigheter.
Företräda verksamheten i regionala och ibland nationella sammanhang.
Rollen är både strategisk och operativ och ställer krav på ett tydligt, närvarande och engagerat ledarskap. Du skapar förutsättningar för medarbetare och chefer att lyckas i sina uppdrag och bygger en kultur präglad av samarbete, professionalism och utveckling.
Som verksamhetschef inom BUP har du en nyckelroll i att forma framtidens barn- och ungdomspsykiatri och bidra till en jämlik, tillgänglig och kunskapsbaserad vård för barn och unga.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen och legitimation inom någon av hälso- och sjukvårdens professioner och en gedigen, aktuell erfarenhet av att arbeta som chef inom vården, med personalansvar. Du har varit med och drivit större förändrings- och utvecklingsarbeten och känner dig trygg i att leda när verksamheter utvecklas och ställs inför nya utmaningar. Att arbeta i en politiskt styrd organisation är något du har god förståelse för. Självklart uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• Grundutbildning på masternivå inom en hälso- och sjukvårdsprofession.
Disputation inom ett för tjänsten relevant område.
Tidigare erfarenhet av arbete inom specialiserad psykiatri.
Erfarenhet av systematisk uppföljning inom ett för uppdraget relevant område.
Erfarenhet av att leda genom chefer.
Arbetat på nationell eller sjukvårdsregional nivå med samverkan.
Som person är du en prestigelös och snabbtänkt och har lätt för att sätta dig in i komplexa frågor. Med ett professionellt förhållningssätt arbetar du strukturerat, självständigt och med ett tydligt ansvarstagande. Du har dokumenterat god analytisk förmåga, trivs i en föränderlig miljö och anpassar dig smidigt när förutsättningarna förändras.
Du har ett väl utvecklat självledarskap och levererar resultat i tid med hög kvalitet. Samtidigt är du relationsskapande och har lätt för att skapa goda och förtroendefulla samarbeten med medarbetare, kollegor och samverkansparter. Du bidrar aktivt till ett gott samarbete och når framgång tillsammans med andra.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Månadslön
